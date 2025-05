"Le Chagrin et la Pitié" : le film choc de Marcel Ophüls diffusé sur France 5 dimanche 1er juin 2025

En hommage au cinéaste Marcel Ophüls récemment disparu, France 5 diffusera dimanche 1er juin 2025 à 21:05 le film documentaire en deux parties « Le Chagrin et la Pitié » réalisé en 1969.

À l’aide d’archives internationales et de témoignages recueillis dans la région de Clermont-Ferrand et dans le monde entier, ses auteurs proposent une vision jusque-là inédite de la Collaboration et la Résistance.

Si les vrais résistants y sont présents, le film donne pour la première fois la parole à des collaborateurs et à des miliciens. Surtout, il dresse un tableau des lâchetés ordinaires, des compromissions courantes d’une large partie de la population.

Le film provoqua à sa sortie en salles, le 5 avril 1971, un véritable séisme dans la conscience nationale. Pour certains, il s’agissait d’un choc salutaire, pour d’autres d’une ignoble traîtrise.

Conçu pour la télévision, "Le Chagrin et la Pitié" n’y sera finalement diffusé qu’en 1981, douze ans après sa réalisation. L’ORTF avait en effet refusé de l’acheter.

La série documentaire en 3 parties « Libérations(s), dans la joie et la douleur » initialement prévue à 21:05, sera reprogrammée ultérieurement.