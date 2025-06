Dans les secrets des films "Fast & Furious" sur RMC Découverte mardi 10 juin 2025

Mardi 10 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera la série documentaire « Dans les secrets des films "Fast & Furious" ».

Tout a commencé par un article de magazine qui a exposé le monde des courses de rue illégales dans les villes américaines. Des créatifs de Universal allaient réaliser un film d'action modeste mettant en vedette des courses de rue, des modifications de voitures - et bien sûr, la famille - inspiré de ses pages.

Ce qui aurait dû être un film d'été occasionnel, suivi d'une suite sortie directement en vidéo, est devenu l'une des plus grandes franchises cinématographiques de tous les temps. Valant des milliards de dollars en ventes de billets, cela a donné naissance à des produits dérivés, des spin-offs et des attractions de parcs à thème, et a présenté une série de cascades de plus en plus incroyables sur les écrans de cinéma du monde entier.

Malgré la perte d'un acteur principal bien-aimé, la franchise est un modèle de construction d'univers, de relèvement des enjeux et de développement d'une base de fans véritablement dévouée à l'international.

21:10 Volet 1 Aux origines de la saga

Cette franchise à un milliard de dollars commence avec un article de magazine sur une course de rue à New York qui inspire Universal à faire un film sur le monde souterrain des courses de rue illégales. La formule simple de Roméo et Juliette rencontre Point Break avec des voitures devient le petit film qui a réussi, défiant toutes les attentes.

22:00 Volet 2 Plus vite, plus haut, plus fort... Et plus loin

Le troisième film Fast and Furious, Tokyo Drift, représente un moment décisif pour Universal. Après l'accueil médiocre de 2 Fast 2 Furious, Universal prend le risque de tout miser sur une toute nouvelle équipe créative, un casting plus jeune et un nouveau type de course. Après une quasi-désastre, Universal conclut un accord improbable et double la mise avec un quatrième film pour sauver la franchise.

22:55 Volet 3 Du film unitaire à la franchise

Avec Paul Walker initialement engagé dans un contrat de deux films, une suite est imminente après le succès de The Fast and the Furious. Cependant, après que Vin Diesel et le réalisateur Rob Cohen aient refusé de revenir, le légendaire réalisateur John Singleton et la star montante Tyrese Gibson ont de grandes chaussures à remplir dans un film qui repousse les limites du danger à la fois à l'écran et en dehors.

23:45 Volet 4 Virage à 180° avec The Rock

Universal casse le moule dans Fast Five, réinventant le genre quatre films, avec un film de braquage. Avec des cascades plus grandes et meilleures, des lieux internationaux et l'une des plus grandes stars d'Hollywood comme leur nouvel antagoniste, la nouvelle direction de la franchise allait-elle porter ses fruits ?

00:40 Volet 5 La mort tragique de Paul Walker

Avec tout le casting de retour pour un 6ème et un 7ème film et des cascades encore plus ambitieuses, il semble qu'il n'y ait aucune possibilité qu'ils échouent. Mais à mi-chemin du tournage de Furious 7, la tristesse ultime se produit. La famille peut-elle s'unir pour donner à leur frère une dernière balade ?

01:30 Volet 6 The Rock & Vin Diesel, la dispute très musclée

La mort tragique de Paul Walker crée de l'incertitude pour l'avenir de la franchise. Après avoir décidé de poursuivre la franchise, Universal est engagé dans un jeu de spectacle en constante augmentation. Mais même si les films continuent à rapporter des milliards, une querelle entre deux membres du casting leur coûterait une autre star.