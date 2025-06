"Les docs de La Grande Librairie - Voltaire" mercredi 11 juin 2025 sur France 5 (vidéo)

Mercredi 11 juin 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Les docs de La Grande Librairie", découvrez un nouveau chapitre éclairant consacré à Voltaire.

Après les succès de Flaubert, Balzac, Virginia Woolf, Colette, Maupassant et Marguerite Yourcenar, François Busnel et France 5 proposent un nouveau chapitre à la collection « Les docs de La Grande Librairie » : Voltaire.

Voltaire. Depuis le XVIIIe siècle, son nom est partout : sur nos rues, nos places, nos boulevards, sur le frontispice des écoles et dans les programmes scolaires – Zadig, Candide ou L’Ingénu. On le retrouve même sur des banderoles, brandi comme un étendard lorsque la liberté d’expression est menacée.

Philosophe, poète libertin, historien engagé, pamphlétaire enragé… Voltaire incarne l’esprit des Lumières. Il a fait de la connaissance une arme contre le fanatisme, la tyrannie. « Moi, j’écris pour agir », dit-il – et toujours avec style. Jusqu’à son dernier souffle, Voltaire restera un maître du bon mot, expert de la formule qui frappe et qui parfois blesse. En son temps, le philosophe a déchaîné les passions : il a été l’un des personnages les plus adulés du XVIIIe siècle, et a pourtant bien failli finir jeté dans une fosse commune.

La vie de Voltaire, exceptionnellement longue pour l’époque, se parcourt comme un roman, émaillée de coups tordus et de revers de fortune. Il a fabriqué sa gloire avec ce fond de révolte et d’insolence qui définissent son génie. Un génie diablement humain.

Les témoignages de nombreux intervenants, spécialistes et écrivains, viennent éclairer de leur approche singulière la vie et l’œuvre du philosophe.

Intervenants :