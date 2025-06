"Cléopâtre, les secrets révélés" sur RMC Découverte vendredi 13 juin 2025 (vidéo)

Vendredi 13 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte terminera la diffusion de "Cléopâtre, les secrets révélés", une série documentaire inédite en quatre volets.

Plus de vingt siècles après la disparition de Cléopâtre, la vie de la dernière reine d'Égypte est toujours énigmatique. De sa naissance au cœur d'une famille de pouvoir à son combat pour le trône, jusqu'à sa mort brutale, cette série explore tout ce que nous savons sur cette reine-pharaon.

En suivant des experts sur le terrain, nous allons révéler les fragments les plus méconnus de la vie de Cléopâtre, jusqu'à la découverte exceptionnelle et inédite de l'un de ses trésors, englouti dans la mer.

Volet 3 • Le trésor englouti

Le plus vieux cold-case de l´Histoire. Comment est morte Cléopâtre ? Et où se trouve son tombeau ? Pour tenter de retrouver sa trace, il faut comprendre les rites funéraires égyptiens. La vie après la mort est un point essentiel dans leurs croyances. Les plus grands spécialistes nous aident à décrypter les coutumes et les traditions de l´époque de Cléopâtre pour restituer en 3D sa dernière demeure qui n´a jamais été retrouvée.

Volet 4 • Les tombeaux perdus des Ptolémée

Par sept mètres de fond sur une surface de 1000m2, les éléments d´un mystérieux monument antique gisent dans la Méditerranée, au coeur de l´ancien port d´Alexandrie en Égypte. Depuis bientôt 30 ans, l´archéologue français Franck Goddio tente dans le plus grand secret de faire parler ces vestiges et de les restituer en 3D pour la première fois : ceux du temple de Cléopâtre, la dernière reine d´Égypte.