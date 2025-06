"Les routes les plus dangereuses du monde" en Floride, mardi 24 juin 2025 sur W9

Mardi 24 juin 2025 à 21:05 sur W9, Stéphane Carpentier vous proposera de revoir un numéro de la série documentaire "Les routes les plus dangereuses du monde" : « Floride : danger sur la route des parcs d’attraction ».

Au sud-est des États-Unis, la Floride est le 3ème état le plus dangereux du pays en matière de sécurité routière, avec près de 3 000 morts par an sur ses axes routiers. Une route en particulier est crainte par les usagers : l’Interstate 4. Longue de 213 kilomètres, elle traverse la Floride de part en part et dessert les sites touristiques incontournables de la région, comme Disney World et Universal.

Sur ces centaines de kilomètres, pas un seul tournant mais une ligne droite et monotone, véritable piège pour les usagers. Les risques de s’y endormir au volant sont grands : 3 accidents sur 10 y ont été provoqués par des conducteurs qui se sont assoupis en conduisant. Des endormissements aux conséquences parfois tragiques, comme en 2019 lorsqu’un chauffeur de camion, qui s’était endormi au volant, a foncé droit sur un mini-van transportant 10 enfants. 5 d’entre eux y ont perdu la vie.

La Floride, surnommée le "sunshine state", est aussi l’Eldorado du 3ème âge. Mais problème : là-bas, près d’un accident sur quatre est causé par des personnes de plus de 65 ans. Car l’état n’impose pas aux seniors de repasser des tests de conduite après un certain âge. Résultat : ils sont à l’origine d’accidents souvent impressionnants et aux conséquences parfois fatales. Comme pour Céleste, 33 ans et enceinte de 6 mois, dont la vie s’est brutalement arrêtée en 2011, lorsque la voiture d’un homme de 77 ans s’est encastrée dans la vitrine de son magasin. L’homme avait perdu le contrôle de son véhicule en voulant faire une marche arrière.

Autre fléau sur les routes de Floride : les "hit and run", les délits de fuite en français. L’état en a comptabilisé près de 110 000 en 2021. Dans l’état ensoleillé, plus d’un conducteur sur quatre roule sans être assuré. En cause : des assurances 40 % plus chères que dans le reste du pays. Certains sont prêts à prendre tous les risques pour éviter une condamnation…