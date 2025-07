"Au bout c'est la mer - Le fleuve Tocantins" jeudi 17 juillet 2025 sur France 5 (vidéo)

Jeudi 17 juillet 2025 à 20:55, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la 8ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" avec François Pécheux. Seconde destination, le fleuve Tocantins.

Cette 8ème saison nous emmènera sur les eaux du Brésil, du Japon, de l'Italie et du Canada.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout, c'est la mer…

Le fleuve Tocantins

François part à la découverte du fleuve Tocantins, le plus long fleuve situé intégralement sur le territoire brésilien, traversant les États de Goiás, Tocantins, Maranhão et Pará, sur une longueur d'environ 2 450 kilomètres.

Son voyage commence sur la rive située juste en face de la petite ville de Porto Nacional. Il fait la rencontre d’un taxi pas comme les autres : Corro, qui emmène les enfants à l’école en chantant tous les matins.

Arrivé à Porto Nacional, François sympathise avec Everton, un historien un peu fantasque, chanteur à ses heures : il connaît toutes les légendes du fleuve. En sa compagnie, François se prête aux préparatifs d’une fête en l’honneur du serpent. Puis, il est temps pour François de reprendre sa route.

Ensuite, il croise le chemin de Lucrecio, un marin pas comme les autres. Il va non seulement l’aider à fabriquer, mais en plus naviguer avec lui sur un radeau pour le moins étonnant…

Après une courte escale sur une île à la rencontre d’un homme de 80 ans haut en couleur, François reprend sa route. Mais, pour continuer en bateau, il va falloir affronter les rapides d’Estreito, une zone que seuls les marins les plus expérimentés peuvent prendre le risque d’affronter. Heureusement, François rencontre José qui lui propose de l’accompagner : mieux vaut avoir le cœur bien accroché !

François reprend ses esprits au sein d’un quilombo, terme qui désigne des communautés afro-brésiliennes ayant fui l’esclavage dans ces zones reculées. Au sein de ce groupe, François va apprendre à transformer le manioc en farine, une activité phare sur cette portion du fleuve. Puis, il est temps de repartir en direction du barrage de Tucurui…

Une baignade dans le fleuve et une rencontre avec les dauphins du Tocantins plus loin, François va vivre une expérience unique : le festival des eaux, une tradition à Cametà, sur les rives du fleuve. Une balade en musique sur une embarcation pour le moins colorée.

Puis, après de nombreux bateaux pour rejoindre Belem, une rencontre avec Beth et ses potions aux pouvoirs multiples, François rejoint la mangrove de l’île de Marajo. Au programme : pêche aux crabes enfouis sous le sable.

Enfin, il est temps de se rendre au bout de l’île : au bout, c’est la mer !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer - Le Fleuve Sénégal"