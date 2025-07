"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 22 juillet 2025 (vidéo)

Mardi 22 juillet 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Parmi ces passionné(e)s confronté(e)s aux défis et aux dangers de la route, vous allez découvrir des profils hors du commun. Laure, 20 ans, atteinte de mucoviscidose, Ilona, 18 ans, jeune diplômée du permis poids lourd, Jérémie, l'un des trois chauffeurs paraplégiques de France, ou encore l'Ours du Jura, routier aguerri spécialisé dans le transport de bois.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

21:10 Épisode 11 Marie et Florent

Dans cet épisode, une routière et un routier qui vont être mis à rude épreuve.

Marie, aide-soignante fraîchement reconvertie, va affronter sa bête noire : le transport de raisins en fin de vendange de nuit. Après avoir échoué l’année passée, elle n’a plus le droit à l’erreur. Mais la pression et le stress vont lui faire faire des erreurs de débutants…..

À Lyon, Florent, jeune passionné de 23 ans et déjà très doué va affronter l’une des missions les plus difficiles de sa carrière : acheminer des containers en très haute montagne. Entre virages en épingles, itinéraires inadaptés. Et déchargements musclés, parviendra-t-il à honorer sa mission ?

22:15 Épisode 12 Florent et Yannick

Dans cet épisode, deux As de la route à peine âgés de 30 ans et surdoués.

Florent, 23 ans, est spécialisé dans le transport de conteneurs. Il va devoir livrer en plein centre de Lyon des conteneurs de plusieurs tonnes. Affronter l’hyper centre de la ville, où le déchargement de sa cargaison XXL va sembler tout simplement impossible….

Dans les Pyrénées Orientales, autre chauffeur prometteur, autres défis…Yannick, 28 ans, transfère des machines de chantiers XXL en haute montagne et accepte d’aller là où les autres refusent. Entre routes sinueuses et escarpées, virages dangereux sans aucune visibilité, gorges rocheuses, basses et étroites, mènera-t-il à bien ses missions d'exception ?