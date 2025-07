"Le génie des châteaux forts français révélé" sur RMC Découverte mercredi 23 juillet 2025 (vidéo)

Mercredi 23 juillet 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera "Le génie des châteaux forts français révélé", une plongée dans l'histoire de France et une exploration des mégastructures qui ont marqué son passé.

Les châteaux forts, ces colosses impressionnants, étaient conçus pour affronter les batailles les plus sanglantes de l´époque médiévale et des guerres territoriales. Ces véritables chefs-d´oeuvre d´ingénierie servaient de derniers remparts avant la chute d´un seigneur et de sa famille, alliant robustesse et systèmes de défense sophistiqués.

Comme celui de Beynac en Dordogne. Construit à flanc de falaise, il est pratiquement infranchissable. Il est équipé d´une barbacane, un sas d'entrée soigneusement défendu par des archers et truffé de pièges cachés.

En Bretagne, le château de Fougères cache des secrets vieux de près de mille ans, avec ses tours fortifiées aux murs épais de sept mètres. Plus au sud, à Marseille, le château d'If se dresse sur un rocher en pleine mer, dernier des châteaux forts construits. Il est armé de canons puissants, conçus pour détruire les mâts des navires ennemis grâce à des boulets spécialement conçus pour cette tâche.

Comment ces châteaux ont-ils été construits ? Où sont dissimulés les pièges mortels ? Comment sont aménagés les terribles guet-apens qui se terminent en bain de sang ? Quelle invention a signé la fin de l´ère des châteaux forts ?

Plongez dans l'histoire de France et explorez les mégastructures qui ont marqué son passé.