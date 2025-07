"Clarisse, dans l'ombre des stars", les derniers épisodes diffusés sur 6ter jeudi 31 juillet 2025

Jeudi 31 juillet 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera les cinq derniers épisodes de "Clarisse, dans l'ombre des stars", un docu-réalité qui suit Clarisse Castan, une organisatrice d'événements et agente de célébrités.

À seulement 30 ans, Clarisse Castan, originaire de l’Aveyron, nous ouvre les portes d’un monde qui fascine autant qu’il intrigue : celui des célébrités. Après 5 ans dans un grand groupe hôtelier, au service des clients VIP, elle a pris le risque de se mettre à son compte, et de monter sa propre société.

Dans cette série, elle nous fait vivre le quotidien de celles et ceux qui font la une, sans filtres ni artifices. Sport, cinéma, humour, qui sont les célébrités qu’elle côtoie et celles dont elle rêve de s’occuper ? Entre glamour et pression, confidences et imprévus, Clarisse incarne le trait d’union entre les stars et le public. Elle nous révèle l’envers du décor, avec sincérité, élégance et son regard unique.

Coulisses d’évènements exclusifs, célébrités comme vous ne les avez jamais vues : bienvenue dans les coulisses d’un monde ultra-privé.

21:10 Épisode 6

À une heure du show de la marque de prêt-à-porter, Clarisse n’a pas trouvé de talent à présenter, mais s’y rend pour préserver sa relation avec ses clients.

La Fashion Week bat son plein. Dans un hôtel de luxe, Clarisse rencontre de nouveaux créateurs dont Pauline Ducruet pour laquelle elle envisage des talents qui pourraient porter ses créations.

Clarisse gère également des demandes exclusives via la branche conciergerie de son agence : elle doit trouver une suite présidentielle avec neuf chambres pour Cardi B, un jet privé pour un joueur qui a raté son vol et une terrasse privatisée pour Lionel Messi.

Clarisse rejoint ensuite Matthieu Jalibert avec qui elle planifie des tenues pour un tournage dans une salle de sport.

Enfin, direction Bordeaux sur le tournage d’un film avec Paola Locatelli, dans lequel l’actrice tient le premier rôle.

21:40 Épisode 7

Après avoir bouclé le tournage avec Matthieu Jalibert, Clarisse rentre à Paris pour préparer son départ au festival de Cannes.

Sur place, elle doit gérer une situation tendue : Dadju a raté son vol, ce qui menace sa performance dans un showroom très attendu. Clarisse vérifie personnellement sa chambre et sa loge, mal située car en plein passage. Le concert a bien lieu et c’est une mission accomplie pour elle et son assistante Carla. Toutes deux retrouvent Jessica Verratti, puis se rendent à la villa Forbes pour retrouver le PDG d'un grand média.

Clarisse annonce une belle opportunité médiatique à son talent Fabio, invité sur le plateau de l’émission « Quelle époque ! ». Mais un coup dur tombe : Fabio souffre d'une intoxication alimentaire et ne pourra pas honorer son engagement. Clarisse entre en contact avec l’équipe de Léa Salamé, qui lui demande si Antoine Dupont pourrait le remplacer au pied levé.

22:10 Épisode 8

Clarisse organise un déjeuner pour une célèbre marque de vêtements où elle fait décaler une table avec Eva Longoria car celle-ci ne souhaite pas être filmée. Le déjeuner est une réussite, et Clarisse croise Kylian Mbappé avec qui elle s’entend bien.

Clarisse fait une pause bien méritée en Aveyron pour rejoindre son père, son frère et sa sœur Clémence qui est sa confidente.

Clarisse célèbre la publication d’un article sur Erwan Konaté et Axel Toupane dans un magazine de culture populaire, mode et actualité.

Elle reçoit chez elle Paola Locatelli, avec qui elle partage des souvenirs forts, notamment un voyage humanitaire au Togo où Paola lui a présenté l’association Aïda. Matthieu Jalibert, en visio, partage ce moment avec elles.

De retour à Paris, Clarisse donne rendez-vous à François pour lui proposer officiellement de rejoindre son agence en tant que bras droit.

22:40 Épisode 9

Clarisse emmène deux jeunes de l’association Aïda au centre d’entraînement de l’équipe de France de rugby où Antoine Dupont passe un moment privilégié avec eux.

À Paris, c'est le jour d’un prestigieux dîner que Clarisse orchestre depuis plusieurs semaines en l’honneur de femmes inspirantes comme Ève Gilles, Chantal Ladesou, Amelle Chahbi, Laëtitia Mendes, Paola Locatelli ou encore Nina Métayer. La tension monte lorsque Léa Moukanas, lauréate du trophée d'honneur, est bloquée dans un train, et que Paola Locatelli, censée remettre le prix, arrive en retard.

Une semaine plus tôt, en Normandie, Clarisse partageait un moment privilégié avec Paola lors d’un événement de l’association Aïda où Clarisse a évoqué son rêve de créer sa propre fondation.

23:10 Épisode 10

Le frère de Clarisse accepte de réfléchir à la proposition de sa sœur.

Clarisse organise une soirée d'anniversaire à des fins de relations presse, même si elle aurait préféré une célébration plus intime. L'événement attire de nombreuses marques et célébrités, dont Rose Bertram, Yoann Huget, Mokobé, Ilyes Djadel, Hatik et Adil Rami. Bien que stressée par son souci de perfection, Clarisse gère efficacement la soirée et accueille ses invités avec professionnalisme, parmi lesquels Axel Toupane, Matthieu Jalibert, Gaël Fickou, Paola Locatelli...

Elle reste focalisée sur l'événement même si, en coulisses, Clarisse confie à une amie aspirer à une vie plus simple, avec une famille et moins de pression professionnelle. Elle réfléchit néanmoins à ses projets futurs incluant sa fondation, une expansion internationale et le désir d'avoir des enfants.