"Retour à l'instinct primaire, le retour des héros" sur RMC Story samedi 2 août 2025

Samedi 2 août 2025 à partir de 21:10, RMC Story rediffusera les 6 premiers épisodes de la 6ème saison de "Retour à l'instinct primaire, le retour des héros".

Cette série documentaire suit, pendant 40 jours, douze aventuriers qui tentent de survivre en terre hostile. Ni nourriture, ni vêtement, ni eau : ils n'ont rien, sauf quelques outils primitifs.

21:10 Épisode 1 & 2 J'en ai vu d'autres

Douze vétérans de l'émission entament leur plus grand défi à ce jour : survivre aux marécages redoutables de l'Atchafalaya, dans le sud de la Louisiane, lors d'un défi de survie en groupe sans précédent de soixante jours. Répartis sur cent mille carrés de marécages boueux, ils affronteront des conditions météorologiques extrêmes, les serpents les plus agressifs de la nature, des attaques d'insectes piqueurs et les plus grands alligators d'Amérique du Nord.

23:00 Épisode 3 & 4 Toutes dents dehors

Les douze aventuriers tentent de survivre au sein de la nature sauvage de la Colombie. Ils n'ont rien, si ce n'est quelques outils primitifs. Pas de nourriture. Pas de vêtement. Pas d'eau. Ils doivent chasser et recueillir tout ce dont ils ont besoin pour ne pas mourir de faim, et pour ne pas être chassés à leur tour...

00:50 Épisode 5 & 6 Alliga-terrible

Déterminés à trouver une source de protéines, Matt, Rylie et Ryan, guidés par la faim, décident d'affronter un alligator pour obtenir plusieurs rations de viande. Gary, tout heureux d'avoir découvert la carcasse d'un animal, se retrouve bien malgré lui dans une impasse face à son équipe...