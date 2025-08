"Une maison, une artiste - Ella Maillart au sommet du monde" dimanche 3 août 2025 sur France 5

Dimanche 3 août 2025 à 22:45, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, une artiste" consacré cette semaine à Ella Maillart et son chalet au sommet du monde.

Au début du XXe siècle, alors que les femmes commencent à peine à s’affranchir de leurs rôles traditionnels, Ella Maillart défie toutes les conventions et devient l’une des plus grandes exploratrices de son temps.

Et c’est ici, à plus de 2 000 mètres d’altitude, dans le petit village suisse de Chandolin, qu’elle choisit de s’installer.

Elle trouve dans ce chalet un havre de silence et de lumière où elle écrit, médite, et surtout accueille celles et ceux qui, comme elle, cherchent à se comprendre et à comprendre le monde. Elle fait du voyage son sésame, et tout ici porte la trace de son incroyable destinée, menée tambour battant aux quatre coins du monde.

Une maison-refuge, pour une femme libre, indocile et pionnière du récit de voyage au féminin.

Elle y passera 50 ans de sa vie, six mois de l’année, de la dernière à la première neige.