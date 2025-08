"Les routes de l'impossible" au Burundi vendredi 8 août 2025 sur France 5

Vendredi 8 août 2025 à 20:55, France 5 diffusera un numéro inédit de la série "Les routes de l'impossible" dont la destination cette semaine sera le Burundi.

Cette série du bout du monde raconte les aventures incroyables d’hommes et de femmes qui se battent avec courage pour gagner leur vie. Des déserts glacés au sable chauffé à blanc par le soleil, en passant par des précipices sans fond, leur vie ne tient qu’à un fil, mais tous bravent les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit d’échouer.

Cette saison, direction l'Irak, le Zimbabwe, l'Équateur, le Burundi, la Malaisie, le Nigéria et le Congo.

Burundi, débrouille à haut risque

Les kamikazes-bananes. C'est ainsi que les Burundais surnomment ces cyclistes dévalant l'une des routes les plus dangereuses du pays à près de 70 kilomètres heure. À cette vitesse et chargés de plusieurs régimes de bananes, leurs vélos sont quasiment inarrêtables. Alors, ils slaloment entre les poids lourds pour éviter l'accident, voyagent à plusieurs pour s'ouvrir la voie et, en bons acrobates, s'accrochent à l'arrière des remorques pour souffler dans les montées. C'est le salaire de la sueur et de la peur, mais c’est bien grâce au transport de bananes que Donatien peut envoyer ses enfants à l'école.

Tous n'ont pas cette chance, beaucoup d’enfants sont employés dès le plus jeune âge pour travailler les pieds dans la boue et confectionner des briques. À côté de ça, la République démocratique du Congo fait presque figure d'Eldorado avec ses sous-sols riches en minerais. Si ce n'est que les Burundais qui s'escriment dans les mines doivent en plus affronter des pistes défoncées. Les camions tanguent dans des crevasses de boue géantes. Cette portion de piste est pourtant considérée comme une nationale. En réalité, elle est surtout aux mains des milices de la région qui organisent le racket pour financer leurs guérillas.

L'espoir pourtant subsiste là où l'on taille les tambours dans des arbres gigantesques, il épouse le rythme des percussions. Au Burundi, la fabrication de tambours est une pratique ancestrale.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les routes de l'impossible - Pérou, vertige dans les Andes".