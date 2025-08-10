"Les derniers secrets de l’humanité", l’odyssée des espèces en Asie sur France 2 mardi 12 août 2025 (vidéo)

Les origines de l’humanité se perdent dans la nuit des temps en Afrique. Mais que sait-on des premiers hommes d’Asie ?
Vingt ans après le succès mondial de « L’Odyssée de l’espèce », Jacques Malaterre et Yves Coppens ont à nouveau réuni leurs savoirs afin de nous révéler : « Les Derniers Secrets de l’humanité ».
Par ce documentaire-fiction, ils mettent à jour et à la portée de tous les publics les plus récentes découvertes scientifiques sur l’origine de l’homme. Une fresque sur plus d’un million d’années à travers de fantastiques paysages, des frontières de la Mongolie jusqu’aux confins de la Chine tropicale, d’Homo erectus à Homo sapiens… La découverte du feu, de l’art, de l’amour…
Plus qu’un voyage dans le temps, c’est une réelle plongée au cœur de nos origines à laquelle nous invite Les derniers secrets de l’humanité. Une véritable odyssée révélant ce qui a fait de nous les hommes d’aujourd’hui. Nos ancêtres vivaient pacifiquement dans le respect de la nature et avec pour seule ambition de protéger la vie. L’avons-nous oublié ?