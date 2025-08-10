"Les derniers secrets de l’humanité", l’odyssée des espèces en Asie sur France 2 mardi 12 août 2025 (vidéo)

À revoir sur France 2 mardi 12 août 2025 à 21:10, « Les derniers secrets de l’humanité », un documentaire réalisé par Jacques Malaterre et Yves Coppens.

Les origines de l’humanité se perdent dans la nuit des temps en Afrique. Mais que sait-on des premiers hommes d’Asie ?

Vingt ans après le succès mondial de « L’Odyssée de l’espèce », Jacques Malaterre et Yves Coppens ont à nouveau réuni leurs savoirs afin de nous révéler : « Les Derniers Secrets de l’humanité ».

Par ce documentaire-fiction, ils mettent à jour et à la portée de tous les publics les plus récentes découvertes scientifiques sur l’origine de l’homme. Une fresque sur plus d’un million d’années à travers de fantastiques paysages, des frontières de la Mongolie jusqu’aux confins de la Chine tropicale, d’Homo erectus à Homo sapiens… La découverte du feu, de l’art, de l’amour…

Plus qu’un voyage dans le temps, c’est une réelle plongée au cœur de nos origines à laquelle nous invite Les derniers secrets de l’humanité. Une véritable odyssée révélant ce qui a fait de nous les hommes d’aujourd’hui. Nos ancêtres vivaient pacifiquement dans le respect de la nature et avec pour seule ambition de protéger la vie. L’avons-nous oublié ?