"1942" : 1 an de guerre raconté par des civils, mardi 12 août 2025 sur Arte

Des civils de tous bords, âges, milieux sociaux et continents racontent l’année 1942, moment charnière où la guerre devient mondiale. Cette bouleversante polyphonie documentaire offre une vision inédite du conflit. Une série en 6 épisodes à (re)découvrir sur ARTE mardi 12 août 2025 à partir de 20:55.

Toutes reliées par la même tragédie, qu’elles soient françaises ou brésiliennes, kényanes ou tchèques, mélanésiennes ou allemandes, favorables à l'Axe ou aux Alliés, engagées ou attentistes, les voix des femmes, hommes et enfants rassemblées au fil de ces six épisodes donnent une vision inédite de 1942, cette année charnière où la guerre, désormais mondiale, broie des existences toujours plus nombreuses.

À rebours d'une narration centrée sur les combats, 1942 esquisse une autre histoire du conflit, un récit sensible, fait de chair et de sentiments.

Afin d'illustrer près de cinq heures de témoignages fiévreux, fruits d'un considérable travail de recherche, Véronique Lagoarde-Ségot et Marc Ball se sont appuyés sur un montage remarquablement inventif, volontiers poétique, qui mêle images d’archives, dessin et animation.

Passionnant, émouvant, ce récit-fleuve construit à la manière d'une série de fiction parvient à faire revivre intensément chacun des personnages, donnant au spectateur l’illusion de partager brièvement ces dizaines de destins.

20:55 Épisode 1 Janvier

1er janvier 1942. La guerre est désormais mondiale. Personne n’est épargné. À Berlin, toutefois, les habitants du IIIe Reich continuent de jouir de conditions de vie bien meilleures qu’ailleurs en Europe.

Soucieuse de se conformer au modèle imposé par le régime, Lilly, épouse d’un soldat, confie sa mélancolie à son journal et décide de pimenter son quotidien de femme esseulée… Les États-Unis viennent d'entrer dans le conflit. Alleta Sullivan laisse ses cinq garçons partir combattre les Japonais. Que deviendront-ils ? Loin de ces angoisses, Peggy, elle, voit d’abord la guerre comme la promesse d'un travail stable. En Pologne, Mordechai découvre la réalité cachée du programme nazi : il est désigné pour enterrer les corps dans un camp d’extermination. À Prague, également occupée, Antonin repère des parachutes dans la nuit et s’interroge sur son désir d’aider Jan et Jozef, deux résistants tchèques envoyés de Londres. Lydia, affamée comme la plupart des habitants de Leningrad, raconte la réalité du siège, tandis que le jeune soldat allemand Willy-Peter, qui maudit la guerre, est envoyé sur le front de l’Est.

21:55 Épisode 2 Janvier-Mars

La guerre dévore les enfants.

En Allemagne, la propagande les cible dès le biberon. À 12 ans, Ursula croit dur comme fer au projet nazi, martelé tous les jours à l'école. Elle adore les leçons sur l'hygiène et désire devenir au plus vite une épouse et mère héroïque, capable de sacrifier sa progéniture pour la patrie. Non loin de Moscou, Nina, 17 ans, est prête à tout pour chasser l'envahisseur allemand. À Singapour, Ali observe de ses yeux d’enfant l'arrivée des Japonais et le sort infligé à la population chinoise, à laquelle appartient Xia, 10 ans, qui risque désormais la mort. Lina, qui mène une vie de châtelaine en Bohême-Moravie, est très fière de son mari : Reinhard Heydrich, l’un des plus terrifiants serviteurs du régime hitlérien, planificateur de la "solution finale", qu’il est désormais chargé d'accélérer.

22:50 Épisode 3 Mars-Mai

Allemands et Japonais progressent sur tous les fronts. Partout, pour être libre, il faut prendre position.

En ce printemps 1942, Jan et Jozef ont fait leur choix : combattre l’oppresseur nazi dans leur pays natal jusqu’à une mort presque certaine. Ladislav, professeur de chimie, s’interroge : doit-il aider les deux garçons ? Ema, elle, n’a aucun doute et n’hésite pas à les héberger. À Paris, où la police française collabore de plus en plus activement à la traque des juifs et des résistants, André, du haut de ses 15 ans, décide de "faire la peau" à l’occupant. En Lituanie, un autre adolescent, Yitskhok, raconte la survie au quotidien dans le ghetto de Vilnius. Aux États-Unis, l'insouciance s'estompe à la mesure des pertes humaines, concrétisées par le retour des cercueils de soldats. Boucs émissaires tout trouvés, les citoyens d'origine japonaise sont parqués dans des camps, comme Mary, qui confie son dégoût.

23:50 Épisode 4 Mai-Août

À Prague, Jan, Jozef et leurs complices ont réussi à perpétrer l'attentat d’une audace folle qu’ils projetaient contre Heydrich. Vladimir, médecin de garde à l'hôpital, doit alors faire face à un terrible cas de conscience. À Paris, la jeune Francine découvre ce qu’implique le port de l’étoile jaune. En Belgique, avant leur déportation, les parents d'Adrien confient leur petit garçon à la famille De Brouwer, qui cache des enfants en danger. Jan et Jozef restent introuvables. Hitler enrage et Vaclav, 4 ans, va le payer au prix fort. Un massacre se prépare. Pendant ce temps-là, au Japon, des comités de voisinage se mettent en place pour traquer les prétendus ennemis de la patrie. Aïko raconte ce quotidien, tissé de peur et de privations.

00:50 Épisode 5 Août-Novembre

Le monde s’enfonce dans la sauvagerie et les valeurs morales s’effondrent en même temps que le prix de la vie humaine.

Harro est l'un des commandants allemands chargés de torpiller les bateaux de ravitaillement américains. En mal de proie, il se rapproche des côtes brésiliennes et s'attaque à des civils. Sous le choc, le Brésil s’engage dans la guerre. Pour les hommes du pays, deux choix s'imposent : partir se battre ou récolter du caoutchouc en Amazonie. Manoel privilégie la seconde option, où l'horreur l'attend aussi. Dans l’archipel des Salomon, sous protectorat anglais, George, qui est mélanésien, doit rejoindre une guerre qui lui est étrangère. Tout près de lui, les frères Sullivan affrontent la mort. Espérant tourner le dos au chaos, Vito, "El Solitario", part faire le tour du monde en voilier.

01:45 Épisode 6 Novembre-Décembre

La fin de l’année qui se profile apporte un souffle d’espoir, même si la guerre continue de faire rage. Le Congo français accueille depuis deux ans le Conseil de défense de la France libre.

Germaine, Allemande engagée aux côtés des Alliés, part pour Brazzaville armée de son appareil photo. En Algérie, Myriam, 14 ans, s'interroge sur son identité : étiquetée "juive indigène" par les autorités vichyssoises, elle est renvoyée de son lycée. Près du canal de Suez, le Kényan Bildad gère les affectations au sein de l’armée britannique et en tire des leçons pour l'avenir. Alors que le Japon décide de tester des armes chimiques sur la population chinoise, à Washington, Arthur, enfermé avec une poignée de physiciens, s'attelle à mettre au point la toute première bombe nucléaire…