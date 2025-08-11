"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 12 août 2025

Mardi 12 août 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

Épisode 17 Émilie et Olivier

Dans cet épisode, un routier et une routière aux trajectoires aux antipodes.

Tout d'abord, il y a Laetitia, 42 ans, maman solo d'un ado de 14 ans, spécialisée dans le transport pour les travaux publics. Aujourd'hui, elle prend son frère Teddy sous son aile, en reconversion professionnelle dans la même entreprise qu'elle. Ensemble, ils vont devoir affronter des missions musclées.

Près de Lyon, Adrien, récemment reconverti en routier après photographier des camions sur des ponts qu'il mettait sur les réseaux sociaux va devoir honorer l'une des commandes les plus chères de sa carrière naissante : livrer un escalier de luxe dans le centre de Genève. Il sera seul pour assurer ce transport pour un nouveau client de prestige à fidéliser à tout prix.