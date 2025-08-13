"Les dernières reliques du Christ", un film captivant sur la quête des reliques sacrées vendredi 15 août sur T18

Vendredi 15 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Les dernières reliques du Christ", un documentaire réalisé en 2017 par Stanislas Kraland et Florent Quet.

"Les dernières reliques du Christ" est un documentaire qui explore la quête des objets liés à la vie et à la Passion de Jésus-Christ.

Réalisé par Stanislas Kraland et Florent Quet, ce film s'intéresse à des reliques supposées telles que la Sainte Croix, la Tunique d'Argenteuil, le Saint Suaire de Turin, ou encore la Sainte Lance.

Le documentaire pose la question de l'existence et de l'authenticité de ces objets millénaires. Il mène l'enquête sur l'histoire de ces reliques, leur voyage à travers le temps, et les enjeux - historiques, religieux et même politiques - qui y sont associés.

Le film plonge le spectateur dans un voyage captivant entre foi, science et histoire. Il cherche à savoir ce qu'il reste de la vie de cet homme qui a marqué l'histoire de l'humanité et interroge sur la ferveur qu'inspirent encore aujourd'hui ces objets sacrés.