recherche
Documentaires

"Les dernières reliques du Christ", un film captivant sur la quête des reliques sacrées vendredi 15 août sur T18

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 13 août 2025 141
"Les dernières reliques du Christ", un film captivant sur la quête des reliques sacrées vendredi 15 août sur T18

Vendredi 15 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Les dernières reliques du Christ", un documentaire réalisé en 2017 par Stanislas Kraland et Florent Quet.

"Les dernières reliques du Christ" est un documentaire qui explore la quête des objets liés à la vie et à la Passion de Jésus-Christ.

Réalisé par Stanislas Kraland et Florent Quet, ce film s'intéresse à des reliques supposées telles que la Sainte Croix, la Tunique d'Argenteuil, le Saint Suaire de Turin, ou encore la Sainte Lance.

Le documentaire pose la question de l'existence et de l'authenticité de ces objets millénaires. Il mène l'enquête sur l'histoire de ces reliques, leur voyage à travers le temps, et les enjeux - historiques, religieux et même politiques - qui y sont associés.

Le film plonge le spectateur dans un voyage captivant entre foi, science et histoire. Il cherche à savoir ce qu'il reste de la vie de cet homme qui a marqué l'histoire de l'humanité et interroge sur la ferveur qu'inspirent encore aujourd'hui ces objets sacrés.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Être prof&quot; : de la Sibérie au Burkina Faso, l'histoire de trois enseignantes sur France 4 jeudi 4 septembre 2025

"Être prof" : de la Sibérie au Burkina Faso, l'histoire de trois enseignantes sur France 4 jeudi 4 septembre 2025

13 août 2025 - 15:12

Sur le même thème...

&quot;Être prof&quot; : de la Sibérie au Burkina Faso, l'histoire de trois enseignantes sur France 4 jeudi 4 septembre 2025

"Être prof" : de la Sibérie au Burkina Faso, l'histoire de trois enseignantes sur France 4 jeudi 4 septembre 2025

13 août 2025 - 15:12

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL