"J'irai dormir chez vous" au Kazakhstan, vendredi 15 août 2025 sur RMC Story (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 13 août 2025 162
"J'irai dormir chez vous" au Kazakhstan, vendredi 15 août 2025 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 15 août 2025 à 21:10, RMC Story vous propoera de revoir le numéro de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'envole pour le Kazakhstan.

Dans cet épisode de “J'irai dormir chez vous”, Antoine de Maximy part pour le Kazakhstan. Le pays fait 5 fois la taille de la France et ses plus hauts sommets atteignent 7000 mètres.

Le voyageur débarque à Nour-Soultan, la capitale, résolument très moderne à son grand étonnement. Il y rencontre Toleubek un jeune prof de théâtre qui l’accueille chez lui.

Puis, il file en direction des montagnes du sud, où il tombe par hasard sur un bouzkachi, le sport national. Des cavaliers se disputent une carcasse de chèvre. C’est assez physique et même violent.

Dans la ville de Shymkent, il se fait inviter à un anniversaire traditionnel.

Le globe-squatteur reprend la route et finit par se retrouver dans un petit village dans la steppe.

Nostalgique de ses anciens voyages, Antoine de Maximy sera pris par l’émotion en réalisant à quel point le monde a changé. L’émergence des technologies a provoqué des bouleversements dans les rapports humains.

Comme à la fin de chaque spéciale de “J'irai dormir chez vous”, Antoine de Maximy nous raconte les coulisses de son voyage. Au menu : une soirée dans un bar un peu chaud, une panne de caméra et un incroyable hôtel « capsule » à Nour-Soultan.

Dernière modification le mercredi, 13 août 2025 14:51
Documentaires
