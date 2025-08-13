"Châteaux croisés : mégastructures imprenables" à revoir sur RMC Découverte vendredi 15 août 2025 (vidéo)

Vendredi 15 août 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir « Châteaux croisés : mégastructures imprenables », un documentaire réalisé par Sandrine Mary.

A la fin du XIe siècle, les armées de la première croisade déferlent sur le Proche Orient. Après la prise de Jérusalem, en 1099, ils contrôlent un territoire chrétien aux frontières mouvantes qu´ils défendront jusqu’en 1291 !

Pour se protéger, ils vont devoir construire les plus grandes et les plus solides forteresses jamais réalisées à l’époque ! Chaque nouvelle arme déployée par les musulmans sera systématiquement contrée par une innovation architecturale développée par les croisés, faisant considérablement évoluer la forme et la structure de leurs châteaux.

Ce fut pendant près de deux siècles de croisades une fièvre de construction et d’innovation qui n’a pas d’équivalent dans les annales de l’architecture militaire. Les croisés ont fait preuve d’un génie militaire hors norme pour envahir et conserver les territoires au Moyen-Orient !

Découvrez ou redécouvrez les coulisses de ces mégastrucutres imprenables, jeudi 15 août 2025 à 21:10 sur RMC Découverte.