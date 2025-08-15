"Les 100 lieux qu'il faut voir" en Martiique, une histoire créole sur France 5 dimanche 17 août 2025

Dimanche 17 août 2025 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la série documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" dont la destination sera la Martinique.

La douzième saison de cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir.

Sept films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

La Martinique, une histoire créole

La Martinique, c’est un confetti de terre, situé à 7 000 kilomètres de la France, qui attire chaque année de très nombreux visiteurs. Car l’ile possède des plages de sable fin, blanc ou noir, des cocotiers, des montagnes majestueuses, et même un volcan endormi.

Mais la véritable richesse de l’île reste la permanence de la culture créole, portée par de nombreux Martiniquais. C’est à la rencontre de cette Martinique-là, pour une véritable odyssée, que nous partons entre histoires et paysages paradisiaques.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les 100 lieux qu'il faut voir - Les Pyrénées, terre d'histoire et de transhumance".