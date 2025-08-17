"Le plus beau pays du monde", une plongée au cœur de la nature française sur France 2 mardi 19 août 2025

Mardi 19 août 2025 à partir de 21:10, France 2 rediffusera "Le plus beau pays du monde", une série documentaire en 3 épisodes réalisée par Frédéric Fougea.

"Le plus beau pays du monde" propose une fantastique immersion au cœur de la nature sauvage, tout près de chez vous, tout près de chez nous.

21:10 Opus 1

Sur terre, dans les airs et sous l'eau, sous les angles les plus spectaculaires et en relief, ce documentaire nous montrera les histoires naturelles du plus beau pays du monde... La France.

La France sauvage, des rives de l'Atlantique où nichent macareux, sternes et Cormorans, de la baie de Somme, réserve naturelle où vivent des phoques, jusqu'à la cime des montagnes où les loups, les rapaces, les marmottes cohabitent.

Un nouveau voyage à travers l'hexagone qui nous conduira cette fois aussi dans la forêt tropicale de la Réunion et les lagons de la Nouvelle-Calédonie ou de Tahiti.

Des histoires étonnantes, émouvantes, drôles et dramatiques où l'on découvre des espèces qui rivalisent de stratégies pour survivre et se reproduire.

22:45 Opus 2

Du Nord au Sud de la France, en passant cette fois-ci par le Jura, la Bretagne, la vallée de la Loire, l’Auvergne, l’Aquitaine, la Provence ou les Pyrénées, ce film raconte les belles histoires du monde vivant qui nous entoure, des histoires fondées sur des observations de scientifiques et de naturalistes, des histoires d’amour ou de survie : les premiers jours d’un faon aux côtés de sa mère, la rivalité entre deux chevaux sauvages dans les montagnes du Pays basque, les curieuses tribulations d’une genette, les incroyables capacités d’un phoque pour survivre dans la tempête, la première migration d’une jeune grue cendrée qui doit lors de ce voyage trouver un compagnon pour le reste de sa vie.

Ce voyage est aussi la rencontre avec des hommes et des femmes qui vivent au contact de la nature : un berger pyrénéen, fin connaisseur du patou, un pisteur de lynx, le jardinier du château de Chenonceau…

Raconter notre environnement naturel, le montrer dans toute sa beauté et sa diversité : l’aventure continue, à la découverte de ce fantastique patrimoine, ce monde sauvage juste à côté de chez nous.

00:30 Le sanctuaire

Cinq ans après les succès des deux premiers opus, le réalisateur Frédéric Fougea revient avec « Le Sanctuaire ». Raconté par Gérard Lanvin, ce film événement (90 min) nous plonge au cœur d'une terre sauvage où la nature cache encore certains de ses plus beaux secrets : les Alpes.

Il existe tout près de chez nous un monde où l’hiver dure huit mois, où les températures descendent jusqu’à moins quarante degrés et où l’air manque cruellement d’oxygène : les Alpes. Tous les animaux qui y vivent se sont adaptés à ces conditions extrêmes. Mais comment parviennent-ils à se séduire, à éduquer leurs petits, à conquérir des territoires, à parcourir des distances immenses ?

Nos héros ont d’incroyables histoires à nous raconter : une louve condamnée à l’exil après la mort de son compagnon tué par un ours, le voyage d’un gypaète barbu qui cherche son lieu de naissance, les élans romantiques d’une grenouille rousse dans les lacs gelés, le destin étrange d’un vieil arbre immortel, le combat exemplaire d’un berger face aux loups...

Préparez-vous à découvrir un monde insoupçonné, impitoyable et merveilleux. Un grand voyage à côté de chez nous, dans le dernier sanctuaire d’Europe.