"Parc aquatique et toboggan géant : Techno XXL" sur RMC Story mardi 19 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 17 août 2025 184
"Parc aquatique et toboggan géant : Techno XXL" sur RMC Story mardi 19 août 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Story mardi 19 août 2025 à 21:10, « Parc Aquatique et toboggan géant : Techno XXL » un document réalisé par Alex Gary.

La France vit un engouement sans précédent pour les parcs aquatiques, où l'innovation et l'adrénaline règnent en maîtres. Les attractions qui attirent le plus l'attention sont celles qui battent des records, comme celles de "Wave Island", réputé pour son toboggan sensationnel, le plus haut d'Europe. Culminant à 33 mètres de hauteur, l'équivalent d'un plongeon depuis un immeuble de dix étages, cette attraction défie les limites de la sensation forte.

Autre géant du secteur en Europe : "Rulantica", le parc aquatique d'Europa-Park. Grâce à un investissement colossal, le parc propose des attractions époustouflantes, dont une piscine à vagues XXL, parmi les plus imposantes du globe.

Non loin de Paris, le centre de Vayres Torcy offre des expériences uniques, comme une rivière artificielle mouvementée, un véritable eldorado pour les kayakistes. Ce tour de force est le fruit d'un ingénieux agencement de blocs, ajustés avec une précision millimétrique, pour simuler des courants rapides et déchaînés.

Adrénalines pures, plaisirs décuplés, et glissades interminables. Plongée dans ces nouvelles technologies qui arrivent et qui repoussent toutes les limites des parcs aquatiques.
Dernière modification le dimanche, 17 août 2025 15:22
Publié dans Documentaires, Mardi
