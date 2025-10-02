recherche
"Chroniques criminelles" : L'affaire Louvet-Sajdi sur TFX samedi 4 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025
"Chroniques criminelles" : L'affaire Louvet-Sajdi sur TFX samedi 4 octobre 2025

Au sommaire du magazine "Chroniques criminelles" samedi 4 octobre 2025 à 21:05 sur TFX, « Scénario diabolique pour mort sanglante » un document sur l'affaire Louvet-Sajdi.

Des mensonges, de la rancœur et de la manipulation… Chroniques Criminelles vous propose de plonger dans les secrets d’une famille, pourtant en apparence sans histoires…

Tout commence le 15 janvier 2005. Ce jour-là, deux sœurs, Emilie et Annabelle Louvet, poussent la porte du commissariat de Meaux. Leur maman, Maryse, a disparu depuis 48H. Alors, elles sont inquiètes. Très inquiètes…

Elles ignorent encore que leur mère a été victime d’une abominable machination qui va mener les enquêteurs jusqu’au Maroc, et que l’assassin se tient juste à leurs côtés…

« Scénario diabolique pour mort sanglante » un document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.

Dernière modification le jeudi, 02 octobre 2025 20:08
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
