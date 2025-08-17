"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 19 août 2025

Mardi 19 août 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

Épisode 18 • Jérémy et Gisèle & Jennifer

Dans cet épisode, un routier d'exception et un duo de routières mère fille ancienne génération Vs génération 2.0.

En Ardèche, entre Gisèle la maman, et Jennifer la fille, ce sont deux façons de voir et de vivre la route au quotidien. Mais en dépit de leurs différences, elles ont la même passion qui coule dans leurs veines. À tel point que la troisième génération semble piquée elle aussi !

Dans le Nord de la France, Jérémy 31 ans a été victime d'un grave accident de moto il y a 6 ans qui l'a privé de l'usage de ses jambes. Mais il s'est battu et aujourd'hui, il fait partie des 3 routiers paraplégiques que compte la France. Spécialisé dans le transport de déchets, il a attendu de longues années pour réunir les financements afin d'avoir un camion adapté et doté des dernières technologies de pointe pour lui permettre d'exercer. Et en dépit de son handicap, il n'a pas renoncé à la moto. Il continue de rouler à deux roues sur circuit entouré par ses proches qui ne peuvent s'empêcher d'avoir peur pour lui.

Épisode 19 • Pink Lady et Vincent

Dans cet épisode, une routière qui sillonne les routes à l'international et n'a pas la langue dans sa poche. Et un routier qui met toujours la barre plus haut et relève des défis quotidiens.

Stéphanie, 32 est passionnée. Féministe, rebelle et grande solitaire, elle va se lancer dans une grande course contre-la-montre pour assurer ses livraisons de la semaine à travers l'Europe dans plusieurs pays.

Vincent de son côté, 33 ans, est, lui aussi, un grand solitaire. Chauffeur intérimaire, il s'est lancé dans le transport de piscines XXL. « Non » ne fait pas partie de son vocabulaire, et il accepte toutes les missions, même les plus difficiles, voire impossibles... Aujourd'hui il doit transporter et déposer une piscine XXL chez un particulier en passant par un trou de souris pour accéder à son jardin. Va-t-il y parvenir ?