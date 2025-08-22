"Les 100 lieux qu'il faut voir" : Du littoral normand à la baie de Somme, dimanche 24 août 2025 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 24 août 2025 à 21:00, France 5 vous proposera revoir un numéro de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Du littoral normand à la baie de Somme ».

Pour les amoureux des paysages grandioses, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche de produits authentiques, France 5 explore le patrimoine français.

La dixième saison de cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir.

Neuf films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

Du littoral normand à la baie de Somme

La côte normande séduit autant les amoureux de grands espaces que de patrimoine et d’histoire. Cette terre de contrastes, éprouvée par les guerres au fil des siècles, a toujours su renaître de ses cendres. Et c’est ce qui en fait toute sa richesse aujourd’hui.

À Deauville, la somptueuse villa Strassburger raconte la belle amitié qui lie les Normands et les Américains, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Une période qui a marqué la ville du Havre, entièrement reconstruite dans les années 1950 grâce à celui que l’on surnommait « le génie du béton armé », Auguste Perret. Mais la côte normande se raconte également par la beauté de ses paysages.

Des falaises d’Étretat au cœur des marais de la baie de Somme, la nature s’offre ici sauvage et intacte.

Un document réalisé par Mélodie Proust.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Les 100 lieux qu'il faut voir : De Porto-Vecchio à Propriano : le chemin de l'âme corse".