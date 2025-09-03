"Les routes de l'impossible" sur le fleuve Congo, au bord du naufrage, vendredi 5 septembre 2025 sur France 5

Vendredi 5 septembre 2025 à 20:55, France 5 diffusera un numéro inédit de la série "Les routes de l'impossible" dont la destination cette semaine sera le fleuve Congo.

Cette série du bout du monde raconte les aventures incroyables d’hommes et de femmes qui se battent avec courage pour gagner leur vie. Des déserts glacés au sable chauffé à blanc par le soleil, en passant par des précipices sans fond, leur vie ne tient qu’à un fil, mais tous bravent les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit d’échouer.

Cette saison, direction l'Irak, le Zimbabwe, l'Équateur, le Burundi, la Malaisie, le Nigéria et le Congo.

Fleuve Congo, au bord du naufrage

La République démocratique du Congo est un territoire immense, quatre fois plus vaste que la France, dont la forêt équatoriale a depuis longtemps englouti les routes reliant Kinshasa au nord du pays. Dans ce contexte, le fleuve Congo devient bien plus qu’un cours d’eau : c’est une colonne vertébrale, une voie de survie, une route vivante. Long de 1 750 kilomètres, le fleuve est le plus puissant d’Afrique et l’un des plus dangereux du monde.

Son courant déchaîné charrie des troncs d’arbres capables de percer la coque d’un bateau, ses bancs de sable se déplacent au gré des saisons et les rochers immergés ne sont signalés par aucune balise. Chaque année, le fleuve engloutit des embarcations et fait des centaines de victimes.

L’Ondinka, lui, fait figure d’exception. Ce remorqueur robuste tracte à lui seul trois grandes barges avec à son bord près de 800 passagers. Sur ce bidonville flottant, on vend, on achète, on troque. Le système D règne. Les pêcheurs accostent en pirogues pour proposer du poisson en échange de piles, vêtements ou outils. Le fleuve devient alors une immense place de marché flottante, un trait d’union vital pour les villages riverains coupés du monde.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les routes de l'impossible - Mongolie, les irréductibles des steppes".