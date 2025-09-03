recherche
"Pouvoir et paranoïa du IIIe Reich" à revoir sur T18 vendredi 5 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 3 septembre 2025
"Pouvoir et paranoïa du IIIe Reich" à revoir sur T18 vendredi 5 septembre 2025

Vendredi 5 septembre 2025 à 20:35, T18 rediffusera "Pouvoir et paranoïa du IIIe Reich", un documentaire de Caroline Amiard qui explore la montée en puissance et la paranoïa du régime nazi, en se concentrant notamment sur la figure d'Adolf Hitler. 

Le film met en lumière comment, malgré son pouvoir absolu, Hitler a vécu dans une crainte constante des complots et des trahisons, ayant survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat.

Cette paranoïa a influencé ses décisions et a façonné la politique du IIIe Reich, menant à une répression et une violence croissantes.

Le documentaire s'attache à analyser les mécanismes de contrôle et de terreur mis en place par le régime pour maintenir son emprise sur la population et éliminer toute opposition réelle ou supposée.

