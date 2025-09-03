"Pouvoir et paranoïa du IIIe Reich" à revoir sur T18 vendredi 5 septembre 2025

Le film met en lumière comment, malgré son pouvoir absolu, Hitler a vécu dans une crainte constante des complots et des trahisons, ayant survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat.
Cette paranoïa a influencé ses décisions et a façonné la politique du IIIe Reich, menant à une répression et une violence croissantes.
Le documentaire s'attache à analyser les mécanismes de contrôle et de terreur mis en place par le régime pour maintenir son emprise sur la population et éliminer toute opposition réelle ou supposée.