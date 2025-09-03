Inédit : "J'irai dormir chez vous" au Salvador vendredi 5 septembre 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

À ne pas manquer sur RMC Découverte vendredi 5 septembre 2025 à 21:10, la diffusion d'un numéro inédit de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'est envolé pour le Salvador.

Depuis 20 ans, Antoine de Maximy parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d'aller dormir chez des gens qu'il rencontre au hasard. Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu'il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes. Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit, mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes !

Cette fois-ci, Antoine part au Salvador, un tout petit pays d'Amérique centrale situé entre le Guatemala et le Honduras. Cet épisode est nettement plus long que les précédents, car la situation de cet état de 6 millions d'habitants est très particulière.

Pendant des décennies, les gangs ont terrorisé la population, décourageant presque totalement les touristes. Mais il y a quelques années, tout a changé : une répression gouvernementale implacable a envoyé derrière les barreaux une grande partie des criminels.

Dès son arrivée à San Salvador, la capitale, Antoine perçoit une atmosphère apaisée. Il n'hésite pas à s'aventurer dans les quartiers défavorisés, où il rencontre Gilberto dans sa petite boutique installée au bord d'une 4 voies assourdissante. Un micro branché sur d'énormes enceintes à la main, il chante à plein poumons. Car en plus de vendre des pièces de voiture, Gilberto est aussi chanteur !

Plus tard, Antoine rejoint les plages d'El Cuco, au bord du Pacifique. Il y croise José, un personnage inquiétant qui vit sous un abri de tôle, entouré de chèvres, de chiens et de chevaux. Après avoir passé 25 ans en prison pour meurtre aux États-Unis, il ne supporte plus de vivre dans une maison. Quand Antoine lui demande des précisions, José confie qu'il ne sait même pas s'il a vraiment tué quelqu'un.

Dans la charmante ville de Santa Ana, Antoine est invité à un anniversaire traditionnel haut en couleur. Au milieu d'un banquet particulièrement kitsch, un robot de 2,50 mètres se met à faire du breakdance.

Son voyage s'achève dans les montagnes qui surplombent San Ignacio, chez Irma. Veuve depuis quelques années, elle élève seule ses deux enfants dans une petite maison isolée. Une femme à la volonté et à l'énergie qui forcent le respect.