"J'ai pas les codes : Les aventures inattendues du boulanger de Besançon" sur France 3 lundi 22 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025 146
À découvrir dans "La ligne bleue" lundi 22 septembre 2025 à 22:50 sur France 3, « J'ai pas les codes : Les aventures inattendues du boulanger de Besançon », un document écrit par Pedro Brito da Fonseca et réalisé par Paul Moreira.

C’est l’histoire d’un homme ordinaire transfiguré par l’histoire. Un simple boulanger de Besançon devenu un symbole politique de résistance. Celui d’une France qui sait combien elle a besoin de l’autre pour grandir. De classes populaires refusant les sirènes du populisme. Il affirme : « J’étais rien et je suis devenu un monstre » pour exprimer le vertige de sa transformation. Et le boulanger se lancera en politique, visitera les États-Unis sur les traces de Martin Luther King, portera secours aux Ukrainiens et se présentera aux élections législatives. Peur de rien. Le combat au cœur. C’est cette épopée humaine, inspirante, touchante et drôle, que la caméra de Pedro da Fonseca a suivie au plus près. Dans ses doutes, ses hésitations et son émotion.

Trente ans que Stéphane Ravacley était boulanger à Besançon. Ses journées commençaient au milieu de la nuit et se poursuivaient par la livraison de ses clients, laissant peu de place à autre chose. « Ça ne m’intéressait pas ce que j’entendais à la radio, j’avais trop de travail pour ça. » Pendant longtemps, il s’est entièrement consacré à son métier, cantonné à un univers restreint. Et puis il a eu besoin d’un apprenti. Il prend un jeune Guinéen sans papiers. Promis à l’expulsion. Le boulanger va se lancer dans une longue grève de la faim pour empêcher l’expulsion de son apprenti. Il répond à 350 interviews et parvient à le sauver. Cet acte fondateur marque une seconde naissance pour Stéphane. À plus de 50 ans, il a sa vocation politique. Il rencontre ouvriers et paysans de Franche-Comté, les écoute et les conseille, et se rend aux États-Unis pour rencontrer des experts en communication politique ayant travaillé avec Barack Obama et Alexandria Ocasio-Cortez.

En 2022, Stéphane se présente aux élections législatives tout en continuant son travail et sa tournée de livraison. Il rencontre d’autres petits commerçants, écoute leurs difficultés et recueille leurs retours d’expérience, construisant une relation authentique au terrain, éloignée des codes politiques traditionnels. Bien qu’il échoue de peu, il est transformé par cette expérience, devient une personnalité locale reconnue et est nommé au sein du Parti socialiste pour représenter les artisans et petits entrepreneurs.

Son parcours, raconté dans « J’ai pas les codes : Les aventures inattendues du boulanger de Besançon », retrace l’histoire d’un homme ordinaire devenu plus grand que lui. De Besançon à Paris, de Washington à la frontière ukrainienne.

Publié dans Documentaires, Lundi
