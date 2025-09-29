"La vie secrète des supermarchés" saison 3, résumé de l'épisode diffusé sur 6ter mercredi 1er octobre 2025

Mercredi 1er octobre 2025 à 21:05, 6ter diffusera le troisième épisode de la troisième saison de "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire inédite.

Hôtes de caisse, chefs de rayon, directeurs de magasin, manutentionnaires, bouchers, boulangers…. Nous les croisons chaque fois que nous faisons nos courses, mais nous ignorons tout de leur quotidien.

Pour découvrir la vie secrète de nos supermarchés et de ceux qui les font tourner, les caméras de 6ter se sont glissées dans les coulisses de trois enseignes : en Corse, en plein cœur du Jura et dans le Nord.

Épisode 3

À Ajaccio, Fabrice, le directeur de l’hypermarché XXL, prépare le week-end de Pâques, la deuxième plus grosse opération de l’année après Noël. Son pari : faire briller la boucherie grâce à Benjamin, 30 ans, un boucher artisanal passionné, recruté pour son sens du produit et sa sélection locale. Dès l’aube, 300 kg d’agneau, près de 700 kg de bœuf de concours et des apprentis à encadrer : la transmission est au cœur de la réussite ! Mais les imprévus, les contrôles sanitaires et les erreurs de jeunesse risquent de bouleverser la fête… Parviendront-ils à tout vendre, sans perdre en qualité ni en marge ?

Pour séduire les étudiants et doper la fréquentation, Cédric, patron d’un supermarché anti-gaspi à Lille, confie les rênes de la communication à Kevin, 30 ans, jeune père dynamique, devenu responsable des réseaux sociaux. Premiers TikToks, gestion de campagnes locales, partenariat avec les associations étudiantes : Kevin découvre un nouveau métier, tandis que Cédric part lui-même sur le terrain, multipliant animations et opérations séduction. Leur objectif : devenir le « bon plan » incontournable de Lille et attirer plus de 500 nouveaux clients en quelques jours. La visibilité sera-t-elle au rendez-vous ?

Au cœur du Jura, la modernisation bat son plein à l’hypermarché de Montmorot. Jérémy, jeune chef boulanger, relève un défi inédit : transformer les invendus de la veille en une nouvelle baguette anti-gaspi, la « Miette d’or », dont le nom a été choisi par les clients sur les réseaux sociaux ! Entre la création de la recette, l’innovation technique et la communication virale orchestrée par Loïc, le pari est risqué : les consommateurs se laisseront-ils tenter ?