Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 1 octobre 2025 471
"Destruction de Pompéi : Scénario d'une apocalypse" sur RMC Découverte jeudi 2 octobre 2025

Jeudi 2 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Destruction de Pompéi : Scénario d'une apocalypse", une enquête historique et scientifique sur le drame de Pompéi, avec une dimension de reconstitution et une mise en perspective du risque volcanique contemporain.

Le 24 octobre 79 après J.-C., à 13h précises, le destin bascule. En quelques heures, l'éruption du Vésuve frappe Pompéi et les cités voisines, engloutissant habitants et monuments sous un déluge de cendres brûlantes et de pierres ponces. Une des plus grandes catastrophes volcaniques de l'Histoire venait de commencer.

Ironie tragique : ce cataclysme, en détruisant la ville, l'a figée à jamais. Les maisons, les fresques, les rues... et même les corps des victimes, prisonniers de leur ultime geste, se sont transformés en témoins silencieux d'un drame resté intact depuis près de 2000 ans.

À travers cette mémoire minérale, les scientifiques dévoilent aujourd'hui minute par minute l'enchaînement fatal des événements. En suivant les pas de personnages fictionnés nourris des dernières recherches, nous revivrons les ultimes instants des habitants de Pompéi.

Volcanologues et archéologues nous guideront vers des sites encore inaccessibles au grand public, révélant l'incroyable puissance et la foudroyante rapidité de l'éruption. Les avancées de la médecine légale, elles, lèveront le voile sur les conditions terribles de la mort des victimes.

Jusqu'à poser une question qui nous concerne tous : et si le Vésuve se réveillait demain, un tel cataclysme pourrait-il se reproduire ?

