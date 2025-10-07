"La vie secrète des supermarchés" saison 3, résumé de l'épisode diffusé sur 6ter mercredi 8 octobre 2025

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:05, 6ter diffusera le quatrième épisode de la troisième saison de "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire inédite.

Hôtes de caisse, chefs de rayon, directeurs de magasin, manutentionnaires, bouchers, boulangers…. Nous les croisons chaque fois que nous faisons nos courses, mais nous ignorons tout de leur quotidien.

Pour découvrir la vie secrète de nos supermarchés et de ceux qui les font tourner, les caméras de 6ter se sont glissées dans les coulisses de trois enseignes : en Corse, en plein cœur du Jura et dans le Nord.

Épisode 3

Dans le plus grand supermarché de Corse, un vent nouveau souffle sur les rayons. Fresque de Pâques, créations 3D maison, lustres suspendus à partir d’une palette recyclée : Laurine, décoratrice de 24 ans, donne à la grande distribution sa part de rêve. Chargée d’embellir, d’imaginer, d’étonner, elle a carte blanche pour déclencher l’achat tout en jonglant avec un budget minuscule. Laurine est la preuve qu’à l’heure du chiffre roi et de la concurrence féroce, une touche d’art et d’audace peut faire toute la différence.

À Montmorot dans le Jura, c’est le week-end de Pâques. Un moment décisif où tout se joue, alors que la concurrence gronde et que le prix du chocolat flambe. Discipline militaire, œil affûté et empathie : Nadine, cheffe de caisse depuis 38 ans, orchestre avec brio la gestion du flux, des plannings et des imprévus. Mais ici, pas d’automates froids : les caissières sont l’âme du magasin, tutoyant les clients, agissant en véritables psychologues. La fidélisation est d’abord une question de sourire et de proximité.

À Lille, dans ce supermarché anti-gaspi de quartier, l’ingéniosité est reine. Mickaël, pilier discret du magasin, repense sans cesse l’organisation, optimise chaque recoin, réinvente les parcours clients et multiplie les astuces pour booster les ventes et limiter les pertes. Réaménagements, promos qui flashent, partenariats locaux : rien n’est laissé au hasard. Derrière la carapace du logisticien et stratège se cache un père courage, pour qui chaque geste, chaque réussite, vise à offrir le meilleur à sa fille.