"Amazones, femmes guerrières de l'Antiquité" sur France 5 jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 9 octobre 2025 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 rediffusera "Amazones, femmes guerrières de l'antiquité", un documentaire réalisé par Alexandra Barbot et Véronique Préault.

Selon la mythologie grecque, les Amazones étaient des femmes guerrières, courageuses et indépendantes. Longtemps considérées comme une simple légende, ces combattantes sont aujourd’hui étudiées par la science. Les dernières découvertes bouleversent le monde de l’archéologie. Et si les légendaires Amazones avaient existé ?

Depuis une quinzaine d’années, des tombes ont été mises au jour, de la Sibérie à l’Arménie, permettant l’étude des corps de ces femmes, grandes oubliées des livres d'histoire.

Mais que nous révèlent-elles vraiment sur leur existence et sur les causes de leur mort ? À quel peuple les Amazones appartenaient-elles ? Les hommes, étaient-ils vraiment exclus de leur tribu ?

En levant le voile sur la grande énigme des Amazones, la science peut enfin rendre aux femmes guerrières la place qu’elles méritent.