recherche
Documentaires

"Amazones, femmes guerrières de l'Antiquité" sur France 5 jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 214
"Amazones, femmes guerrières de l'Antiquité" sur France 5 jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 9 octobre 2025 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 rediffusera "Amazones, femmes guerrières de l'antiquité", un documentaire réalisé par Alexandra Barbot et Véronique Préault.

Selon la mythologie grecque, les Amazones étaient des femmes guerrières, courageuses et indépendantes. Longtemps considérées comme une simple légende, ces combattantes sont aujourd’hui étudiées par la science. Les dernières découvertes bouleversent le monde de l’archéologie. Et si les légendaires Amazones avaient existé ?

Depuis une quinzaine d’années, des tombes ont été mises au jour, de la Sibérie à l’Arménie, permettant l’étude des corps de ces femmes, grandes oubliées des livres d'histoire.

Mais que nous révèlent-elles vraiment sur leur existence et sur les causes de leur mort ? À quel peuple les Amazones appartenaient-elles ? Les hommes, étaient-ils vraiment exclus de leur tribu ?

En levant le voile sur la grande énigme des Amazones, la science peut enfin rendre aux femmes guerrières la place qu’elles méritent.
Dernière modification le mercredi, 08 octobre 2025 08:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Canap 2012&quot; : L'année 2012 revisitée par Etienne Carbonnier jeudi 9 octobre 2025 sur TMC

"Canap 2012" : L'année 2012 revisitée par Etienne Carbonnier jeudi 9 octobre 2025 sur TMC

08 octobre 2025 - 09:25

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 8 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 8 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

07 octobre 2025 - 20:54

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL