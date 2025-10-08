recherche
Documentaires

"Catastrophes naturelles : survivre au pire" sur RMC Découverte jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 122
"Catastrophes naturelles : survivre au pire" sur RMC Découverte jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera trois épisodes de la série documentaire inédite "Catastrophes naturelles : survivre au pire".

Cette série montre les catastrophes naturelles récentes telles qu'elles se sont produites en temps réel, grâce à des images capturées par des témoins oculaires qui se sont retrouvés au mauvais endroit au bon moment et qui ont courageusement brandi leur téléphone portable pour immortaliser l'œil du cyclone.

21:10 Attrapés par la tornade

Dans le Mississippi, une tornade de catégorie EF4 s'abat sur Rolling Fork. En général, ce genre d'événement climatique spectaculaire ne laisse rien sur son passage, et les gens qui se trouvent à proximité prennent la fuite. Mais cette fois, les fuyards ont eu le temps de filmer la tornade d'assez près.

22:15 Le dérécho

Des témoins filment leur tentative de fuite lors d'un dérécho, une super tempête, qui a frappé le Midwest en 2020 avant de redoubler de violence.

23:20 Enfer à Hawaï

Des témoins oculaires filment leurs tentatives désespérées pour échapper aux incendies de Maui.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Simon Coleman&quot; : résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 10 octobre 2025

"Simon Coleman" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 10 octobre 2025

08 octobre 2025 - 16:48

Sur le même thème...

&quot;100 jours avec les secours&quot;, immersion au Samu de Laon jeudi 9 octobre 2025 sur RMC Story

"100 jours avec les secours", immersion au Samu de Laon jeudi 9 octobre 2025 sur RMC Story

08 octobre 2025 - 15:49

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL