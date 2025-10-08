"Catastrophes naturelles : survivre au pire" sur RMC Découverte jeudi 9 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera trois épisodes de la série documentaire inédite "Catastrophes naturelles : survivre au pire".

Cette série montre les catastrophes naturelles récentes telles qu'elles se sont produites en temps réel, grâce à des images capturées par des témoins oculaires qui se sont retrouvés au mauvais endroit au bon moment et qui ont courageusement brandi leur téléphone portable pour immortaliser l'œil du cyclone.

21:10 Attrapés par la tornade

Dans le Mississippi, une tornade de catégorie EF4 s'abat sur Rolling Fork. En général, ce genre d'événement climatique spectaculaire ne laisse rien sur son passage, et les gens qui se trouvent à proximité prennent la fuite. Mais cette fois, les fuyards ont eu le temps de filmer la tornade d'assez près.

22:15 Le dérécho

Des témoins filment leur tentative de fuite lors d'un dérécho, une super tempête, qui a frappé le Midwest en 2020 avant de redoubler de violence.

23:20 Enfer à Hawaï

Des témoins oculaires filment leurs tentatives désespérées pour échapper aux incendies de Maui.