"Dans les secrets des monuments de France" à Bordeaux et Nice vendredi 10 octobre 2025 sur NOVO 19

Vendredi 10 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera deux épisodes de la série documentaire "Dans les secrets des monuments de France" consacrés aux villes de Bordeaux et Nice.

Cette série documentaire vous fait admirer les symboles architecturaux de six grandes villes : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice et Strasbourg.

Grâce à des spécialistes du patrimoine, des images de synthèse et des prises de vue aériennes inédites, découvrez les secrets de ces prouesses architecturales qui reflètent le génie humain qui a su de tout temps repousser les limites du possible.

Bordeaux

Situé dans le sud-ouest de la France, Bordeaux est un véritable musée à ciel ouvert où les monuments emblématiques témoignent des âges d’or de la ville. Le commerce florissant a permis à la cité de se développer et d’affirmer sa puissance à travers des symboles architecturaux, à l’image de la basilique Saint-michel et son immense flèche. Cette construction qui domine le ciel bordelais est un pari fou lancé par les architectes du moyen âge.

Mais Bordeaux c’est également la place de la bourse, un véritable écrin conçu pour marquer les esprits. La ville, à la renommée internationale, est également dotée du Grand Théâtre, l’un plus beaux et des plus technologique de son époque.

De la Basilique Saint-Michel à la Place de la Bourse en passant par le Grand théâtre, nous allons parcourir l’histoire des plus belles constructions de la ville de Bordeaux.

Nice

Nice est une cité balnéaire à l’architecture exceptionnelle, terrain de jeu des bâtisseurs les plus extravagants de la Belle Époque, mais aussi des plus talentueux ingénieurs militaires dès le 15e siècle.

Parmi les édifices les plus emblématiques, trois d’entre eux rappellent la capacité des hommes à façonner la ville, à repousser les limites de la construction. Des prouesses architecturales devenues parfois des symboles, comme l’hôtel Negresco, un bâtiment à la pointe de la technologie à l’époque, ou la majestueuse cathédrale orthodoxe, un défi pour les cinq architectes qui se sont succédé pour la concevoir.

Le monument le plus exceptionnel de l’histoire de Nice reste sûrement le fort du mont Alban, vestige parfaitement conservé d’une des plus importantes places fortes d’Europe.

À travers ce documentaire inédit et l’intervention de spécialistes des édifices niçois, revivez l’histoire de la ville, de la construction de ses bâtiments les plus mémorables et découvrez l'ingéniosité déployée par les bâtisseurs pour braver les obstacles techniques rencontrés au cours de leur édification.