"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 10 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x09 Cadeau d'adieu



Pour continuer à faire couler l'or, Brent Shannon conclut un accord pour acheter un stock de terre riche en minerai, allant même jusqu'à réembaucher l'usine de lavage qu'il avait vendue deux ans auparavant pour le traiter. Mais lorsque son beau-frère, Ethan West, reçoit une offre d'emploi alléchante, l'avenir de l'équipe dépend de leur pesée la plus critique à ce jour.

Les Wanderers déplacent leur bus scolaire aménagé vers leur nouvelle concession Excalibur, déterminés à maximiser leur temps d'exploitation minière. Lorsqu'ils tombent sur du quartz dur contenant potentiellement une mine d'or, ils se tournent vers un nouvel équipement pour le briser, mais celui-ci leur permettra-t-il d'obtenir l'or qu'ils espèrent ?

La quête d'or de Jacqui Buzetti et Andrew Leahy les conduit à suivre les traces de certains des anciens les plus prospères de la rivière Palmer. Ils font une découverte importante qui laisse entrevoir la riche histoire de la région, mais les tensions montent, car ils craignent que les anciens aient pris tout l'or.

22:05 Épisode 10x10 Les liens du sang



Alors que le bail de Fantasy Gully est toujours en suspens, Shane Calegari parcourt 1 400 km vers le sud pour prospecter le bail de Quartz Hill. Avec l'aide d'une famille locale disposant d'un circuit de concassage de roches dures portable, Shane effectue un test de 40 tonnes pour voir si Quartz Hill recèle l'or dont ils ont besoin pour sauver leur saison.

La fille de Paul Mackie, Teke, fait une visite surprise et se joint à l'équipe pour élargir leurs recherches de la source d'or sur la concession Desert King. La famille prélève des échantillons d'un énorme récif de quartz qu'ils pensent être la source de l'or de la région, mais après avoir poussé leur bulldozer à ses limites, ils en paient le prix.

Lorsque des problèmes mécaniques surviennent, les partenaires Sheryl Munro et Simon Lawes sont contraints d'arrêter leur souffleur à sec. Alors que Sheryl cherche désespérément des pépites, Simon place tous ses espoirs d'atteindre leur ambitieux objectif de 50 onces pour la saison dans une mission de récupération dans une casse de l'arrière-pays.