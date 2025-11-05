recherche
"Attentats du 13 Novembre : Les héros du chaos" document inédit sur RMC Découverte jeudi 6 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 5 novembre 2025
Jeudi 6 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Attentats du 13 Novembre : Les héros du chaos", un documentaire inédit réalisé par Olivier Rozencwajg et Aziz Zemouri.

Dix ans après les attentats du 13 novembre, ce documentaire revient sur une page sombre de notre histoire à travers un angle inédit : celui de ceux qui ont fait face à l'horreur.

Leurs témoignages sobres et bouleversants racontent l'urgence vitale. Policiers, pompiers, médecins : dès les premières minutes, ils ont pénétré sur les scènes de carnage, jusque dans le Bataclan. Ils ont vu les corps, porté secours, sécurisé les lieux, parfois échangé des tirs. Des gestes de courage accomplis sans préparation ni matériel adapté.

À travers leurs récits, le film révèle le chaos de cette nuit, l'héroïsme discret de ces anonymes et l'empreinte indélébile laissée sur leur vie... et sur la France.

Suivez nous...