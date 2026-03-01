"Les reportages de Martin Weill" : ICE, une milice en croisade, mardi 3 mars 2026 sur TMC

Mardi 3 mars 2026 à 21:25, TMC diffusera un nouveau numéro des "Reportages de Martin Weill" qui traite d'une crise majeure survenue aux États-Unis au début de l'année 2026, marquée par une répression migratoire sans précédent sous la seconde administration Trump.

Renée Good, Alex Pretti : deux citoyens américains tués en moins d'un mois par la police de l'immigration. Derrière l'onde de choc, la mise en lumière des dérives de la milice ICE, et du tournant autoritaire du système Trump.

Pour raconter ce moment charnière dans l'histoire de la démocratie américaine, Martin Weill et ses équipes ont suivi les événements de Minneapolis au plus près des habitants. Sur le terrain : 3 000 agents masqués, des familles terrorisées, et des citoyens ordinaires qui s'engagent.

Un document inédit en immersion au cœur de la bataille politique des États-Unis.