recherche
Documentaires

"Histoire interdite" dévoile la face cachée de la Libération, vendredi 7 novembre 2025 sur NOVO 19

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 novembre 2025 264
"Histoire interdite" dévoile la face cachée de la Libération, vendredi 7 novembre 2025 sur NOVO 19

Vendredi 7 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le numéro de la série documentaire "Histoire interdite" consacré à la face cachée de la Libération.

Histoire interdite vous raconte les dessous des évènements historiques par le prisme de faits méconnus ou oubliés. Ils mettent en lumière des personnages de l'ombre qui ont contribué à changer le cours des événements et qui, pourtant, ne figurent pas dans les livres d'histoire.

La face cachée de la Libération

La libération, depuis l'opération Overlord en 1944 jusqu'à la défaire de l'Allemagne nazi en 1945, a été un évènement de joie pour l'ensemble des Français.

L'historien Olivier Wieviorka ainsi que des témoignages de résistants permettent de mettre en lumière les actions héroïques de certains mais également les histoires tabous de certains français sans scrupules, les exactions et les règlements de compte qui ont suivi les quatre années d'occupation.

Dernière modification le jeudi, 06 novembre 2025 11:06
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

"C à vous" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

06 novembre 2025 - 17:00

Sur le même thème...

&quot;Catastrophes naturelles : survivre au pire&quot; consacré à lOuragan Ida sur RMC Découverte vendredi 7 novembre 2025

"Catastrophes naturelles : survivre au pire" consacré à lOuragan Ida sur RMC Découverte vendredi 7 novembre 2025

06 novembre 2025 - 11:36

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; en Italie samedi 8 novembre 2025 sur France 5 (vidéo)

"Echappées Belles" en Italie samedi 8 novembre 2025 sur France 5 (vidé…

06 novembre 2025 - 16:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...