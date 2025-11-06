"Histoire interdite" dévoile la face cachée de la Libération, vendredi 7 novembre 2025 sur NOVO 19

Vendredi 7 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le numéro de la série documentaire "Histoire interdite" consacré à la face cachée de la Libération.

Histoire interdite vous raconte les dessous des évènements historiques par le prisme de faits méconnus ou oubliés. Ils mettent en lumière des personnages de l'ombre qui ont contribué à changer le cours des événements et qui, pourtant, ne figurent pas dans les livres d'histoire.

La face cachée de la Libération

La libération, depuis l'opération Overlord en 1944 jusqu'à la défaire de l'Allemagne nazi en 1945, a été un évènement de joie pour l'ensemble des Français.

L'historien Olivier Wieviorka ainsi que des témoignages de résistants permettent de mettre en lumière les actions héroïques de certains mais également les histoires tabous de certains français sans scrupules, les exactions et les règlements de compte qui ont suivi les quatre années d'occupation.