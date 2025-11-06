recherche
"Catastrophes naturelles : survivre au pire" consacré à lOuragan Ida sur RMC Découverte vendredi 7 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 novembre 2025
Vendredi 7 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouveau volet de la collection documentaire "Catastrophes naturelles : survivre au pire" : « Ouragan sur la moitié du pays ».

Cette série montre les catastrophes naturelles récentes telles qu'elles se sont produites en temps réel, grâce à des images capturées par des témoins oculaires qui se sont retrouvés au mauvais endroit au bon moment et qui ont courageusement brandi leur téléphone portable pour immortaliser l'œil du cyclone.

Volet 3 Ouragan sur la moitié du pays

Des centaines de caméras filment l'ouragan Ida qui s'abat sur la côte de la Louisiane en 2021, mais lorsque la supertempête se déplace vers le nord-est, des témoins oculaires filment des scènes poignantes de tornades et d'inondations jusqu'à New York.

Publié dans Documentaires, Vendredi
