recherche
Documentaires

"Devenir Lucky Love", un portrait intime diffusé sur France 4 lundi 17 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 15 novembre 2025 118
"Devenir Lucky Love", un portrait intime diffusé sur France 4 lundi 17 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Devenir Lucky Love", un documentaire qui raconte comment Luc Bruyère a fait de sa faille une force, et de sa vie un acte de création.

Luc Bruyère ne s’est jamais imaginé mourir vieux. Question de destin et d’histoire personnelle, sans doute. Né avec un bras en moins, il subit depuis son plus jeune âge la violence dans le regard des autres, allant jusqu’à transformer sa vie en enfer.

Alors pourquoi ne pas la consommer et la brûler au plus vite, cette vie, quitte à déstabiliser ses proches, sa mère surtout.

Luc a choisi de s’assumer, de se transformer, pour devenir ce dont il a toujours rêvé : chanteur.

Avec sa gueule d’ange, rien ne lui résiste et il s’en amuse, comme un gamin jamais rassasié. Mais l’histoire serait trop belle… pour lui du moins. À vivre ses amours incandescentes, il s’est encore un peu plus abîmé et, aujourd’hui, à l’aube de ses 30 ans, il regarde le chemin parcouru et se livre sans tabou.

Devenir Lucky Love est le portrait d’un avant-gardiste envoûtant, décalé, magnétique, preuve vivante que l’on peut sans cesse sublimer son destin.

Luc était assigné à un rôle, mais sa force et ses rêves l’ont poussé, avec poésie, vers un ailleurs insolent.

Le documentaire sera suivi de la diffusion à 22:15 du concert inédit de Lucky Love à Rock en Seine 2024.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Appels d'urgence&quot; : week-ends sous tension pour les gendarmes du Calvados, lundi 17 novembre 2025 sur TFX

"Appels d'urgence" : week-ends sous tension pour les gendarmes du Calvados, lundi 17 novembre 2025 sur TFX

15 novembre 2025 - 13:01

Sur le même thème...

&quot;Restos du cœur - Tous mobilisés&quot;, ils font vivre l'héritage de Coluche, samedi 15 novembre 2025 sur TF1

"Restos du cœur - Tous mobilisés", ils font vivre l'héritage de Coluche, samedi 15 novembre 2025 sur TF1

15 novembre 2025 - 11:42

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 15 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 15 novembre 2025, les invités reçus par Léa S…

14 novembre 2025 - 19:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...