"Devenir Lucky Love", un portrait intime diffusé sur France 4 lundi 17 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Devenir Lucky Love", un documentaire qui raconte comment Luc Bruyère a fait de sa faille une force, et de sa vie un acte de création.

Luc Bruyère ne s’est jamais imaginé mourir vieux. Question de destin et d’histoire personnelle, sans doute. Né avec un bras en moins, il subit depuis son plus jeune âge la violence dans le regard des autres, allant jusqu’à transformer sa vie en enfer.

Alors pourquoi ne pas la consommer et la brûler au plus vite, cette vie, quitte à déstabiliser ses proches, sa mère surtout.

Luc a choisi de s’assumer, de se transformer, pour devenir ce dont il a toujours rêvé : chanteur.

Avec sa gueule d’ange, rien ne lui résiste et il s’en amuse, comme un gamin jamais rassasié. Mais l’histoire serait trop belle… pour lui du moins. À vivre ses amours incandescentes, il s’est encore un peu plus abîmé et, aujourd’hui, à l’aube de ses 30 ans, il regarde le chemin parcouru et se livre sans tabou.

Devenir Lucky Love est le portrait d’un avant-gardiste envoûtant, décalé, magnétique, preuve vivante que l’on peut sans cesse sublimer son destin.

Luc était assigné à un rôle, mais sa force et ses rêves l’ont poussé, avec poésie, vers un ailleurs insolent.

Le documentaire sera suivi de la diffusion à 22:15 du concert inédit de Lucky Love à Rock en Seine 2024.