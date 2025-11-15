"Adolescents et criminels : Comment ont-ils basculé ?" lundi 17 novembre 2025 sur NOVO 19

Lundi 17 novembre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera quatre numéros de série documentaire "Adolescents et criminels : comment ont-ils basculé ?".

Chaque année, plus de 90 000 mineurs passent devant la justice pénale. Certains commettent l’irréparable, provoquant des drames qui brisent deux familles : celles des victimes et des auteurs. Pourquoi et comment ces adolescents basculent-ils ? Souvent, les réponses se trouvent dans leur enfance.

À travers les témoignages des proches, des avocats et d’un expert psychiatre, explorez les racines de la violence et la manière dont la justice des mineurs y répond.

21:10 • Affaire Agnès Marin

Agnès Marin disparaît dans l’après-midi du 16 novembre 2011 au Chambon-sur-Lignon. Élève dans un internat, elle bénéficiait ce jour-là d’une permission de sortie, comme les autres pensionnaires.

Très vite, les soupçons se portent sur un élève de 17 ans, Mathieu, rentré le soir même avec des griffures sur le visage. Son comportement étrange intrigue les enquêteurs, et après 48 heures de garde à vue, il finit par avouer le meurtre d’Agnès...

22:20 • Clément Brisse, meurtre sauvage au lycée

Le 30 mars 2017, à Bussu près d'Amiens, Clément Brisse, 16 ans, disparaît des cours en plein milieu de la matinée. D'emblée, c'est l'inquiétude car cela ne lui ressemble pas. Clément est un adolescent tranquille et discret.

Les gendarmes lancent alors d'importantes recherches pour le retrouver. Et dans la soirée, ils font une terrible découverte...

23:35 • Kelly, 14 ans, torturée par ses meilleures amies

Le 16 mars 2002, près de Besançon, Kelly Maitrepierre, 14 ans à l'époque, aurait dû mourir. Mais elle a miraculeusement survécu à la tentative d'assassinat machiavélique orchestrée par ses 2 meilleures amies âgées de 13 et 14 ans. Deux adolescentes devenues bourreaux pour un mobile futile : la jalousie. 19 ans après, Kelly témoigne.

00:50 • Manipulé par sa mère, Benjamin, 16 ans, tue son père

Le 6 décembre 2012, à La Roquebrussanne, dans le Var, le corps de Jean, un viticulteur de 48 ans, est retrouvé dans le coffre de sa voiture.

Dans cette affaire digne d'un polar, les gendarmes vont se retrouver au cœur d'une histoire familiale machiavélique. Nadine, l'épouse de Jean, a manipulé Benjamin, leur fils unique âgé de 16 ans, afin qu'il l'aide à assassiner son père.