"La folle histoire de Nike" dévoilée sur RMC Story mardi 18 novembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 152
"La folle histoire de Nike" dévoilée sur RMC Story mardi 18 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 18 novembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle histoire de Nike", un documentaire inédit qui raconte l'ascension de la célèbre marque à la virgule.

C’est l’histoire d’une marque phare dont le logo en forme de virgule est mondialement connu, dont les baskets habillent les plus grandes stars aussi bien que les adolescents d’hier et d’aujourd’hui.  

Pourtant, Nike, c’est au départ l’histoire de deux entrepreneurs partis de rien dans les années 60 : Phil Knight, étudiant ambitieux et Bill Bowerman, un coach qui bricole des chaussures de course. 

Alors, comment en l'espace d’une vingtaine d’années, cette petite boîte de l’Oregon a-t-elle réussi à challenger les leaders Adidas et Puma, jusqu’à devenir – et rester – leader de son secteur ?  

Au-delà de ses innovations technologiques, Nike a réussi à se forger l’image d’une marque rebelle et engagée grâce à des publicités audacieuses. Mais ils ont surtout réussi un pari fou en signant un partenariat avec Michael Jordan, à une époque où c’est encore un “rookie” qui n'a pas joué la moindre minute en championnat professionnel. Le pari est risqué, d’autant qu’ils vont investir pour le convaincre la totalité du budget marketing de l’année ! Pari gagnant et gagné qui fera passer Nike d’une petite marque de chaussures de running à une marque mainstreaming ultra désirée. 

Mais l’histoire n’est pas linéaire… Au milieu des années 80, Nike perd des parts de marché au profit de Reebok parce qu’il ignore le marché du fitness féminin. Les années 90 voient aussi les controverses liées aux conditions de fabrication de ses sneakers en Asie.

Comment les équipes de Nike parviennent-elles à surmonter ces crises ? Devenu leader, comment l’ancien outsider arrive-t-il à conserver son ADN de challenger ?  Comment parvient-il à affronter les nouveaux concurrents et relever des défis qui se dressent sur sa route ?  

Grâce à des images d’archives méconnues, les plus grands experts marketings et spécialistes de l’histoire de Nike s’associent dans une narration pop et ludique pour vous raconter…. La folle histoire de Nike 
