recherche
Infos

"Grands Reportages" : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 66
"Grands Reportages" : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 16 novembre 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera le premier épisode de la série documentaire « Objectif : tout plaquer » réalisée par Eric Lemasson et Alexandre Gosselet.

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer, s’envoler loin de la vie qu’il mène pour repartir à zéro ailleurs ou se reconvertir, dans un tout autre métier. Quand on est seul, c’est déjà un pari risqué, alors lorsque qu’une famille décide de sauter le pas, c’est une sacrée aventure qui l’attend.

Pendant près de 2 ans une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces familles qui changent de cap. À travers leurs portraits, cette série en deux épisodes explore les joies et les difficultés de ce défi.

Episode 1

Dans ce premier épisode, Mickaël est ce qu’on appelle un petit patron, à la tête d’une florissant entreprise de travaux publics et terrassements en Seine-et-Marne. Au bord de l’épuisement professionnel, lassé des "soucis", comme il résume d’un mot la charge qui pèse sur ses épaules d’entrepreneur, il a pris avec son épouse une grande décision : tout vendre et partir s’installer sur un atoll en Polynésie pour y ouvrir des chambres d’hôtes. "il est temps, j’ai cinquante ans, presque le même âge que mon père lorsqu’il a fait un AVC", explique Mickaël. Les équipes de "Grands Reportages" ont suivi la famille Mazzoli, depuis son départ d’Île-de-France jusqu’à son installation définitive sur l’atoll de Manihi. Les premières semaines s’avèrent plus que délicates. "C‘est dur, je n’arrive pas à m’habituer à cette nouvelle vie, il faudra du temps", souffle Myriam, l’air dépité au bord du lagon.

Roxanne et Nicolas sont trentenaires. Ils vivent aux Antilles depuis 6 ans avec leur fille dans des conditions plutôt faciles. Mais ils ont décidé de venir en Métropole pour y apprendre le dur métier de maraîcher et s’installer à Guérande, en Loire-Atlantique. Malgré l’ampleur de leur défi, leur enthousiasme est total : "La plage et les cocotiers, c’est joli, mais ici en devenant maraîchers, nous allons donner un tout autre sens à notre existence", sourit Roxanne en plantant ses premiers navets tandis que son mari s’initie à la construction des serres.

Et puis, il y a l’histoire de Thomas, jeune financier de 27 ans installé à Grenoble qui plaque tout, son job, sa famille, son pays, pour aller aider les habitants pauvres d’une favela de Medellin, en Colombie. "Le chacun-pour-soi qui règne dans le monde de la finance, ce n’est pas mon truc, j’ai besoin d’une aventure collective et me sentir utile". Son aventure semée d’embûches pour ouvrir une auberge de jeunesse dans la Favela. Car là bas rien n’est simple et les cartels de narco trafiquants ne sont jamais très loin. Nous suivons son arrivée en Colombie et ses premiers succès auprès des familles locales, que Thomas initie au concept de tourisme social.

Dernière modification le dimanche, 16 novembre 2025 13:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La France a un incroyable talent&quot; mardi 18 novembre 2025, dernières auditions sur M6 (vidéo)

"La France a un incroyable talent" mardi 18 novembre 2025, dernières auditions sur M6 (vidéo)

16 novembre 2025 - 13:19

Sur le même thème...

&quot;Notre Histoire de France&quot; : le règne de Louis XIII et Louis XIV mardi 18 novembre 2025 sur France 2

"Notre Histoire de France" : le règne de Louis XIII et Louis XIV mardi 18 novembre 2025 sur France 2

16 novembre 2025 - 12:34

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

15 novembre 2025 - 15:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...