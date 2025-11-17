recherche
"Nolan - devenir éleveur en Bretagne, la génération d'après" un portrait inédit à voir sur France 3 lundi 17 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 à 23:10 dans la case documentaire "La ligne bleue", France 3 diffusera « Nolan - devenir éleveur en Bretagne, la génération d'après », un document inédit écrit et réalisé par Aude Rouaux et Tom Cariou.

Alors que la France voit disparaître chaque année des milliers d’exploitations agricoles, Nolan, 19 ans, choisit d’emprunter le chemin inverse.

À Plounérin, dans les Côtes-d’Armor, ce jeune Breton métis débute sa première année comme éleveur laitier.

En reprenant la ferme de sa grand-mère “Mio”, femme forte et pionnière, il cherche à tracer sa propre voie : comment vivre du lait sans sacrifier sa vie à ce métier si exigeant ?

À travers le regard de Nolan, c'est une jeunesse rurale souvent invisible qui s’exprime, entre héritage, doutes, et désir de renouveau.

Publié dans Documentaires, Lundi
Suivez nous...