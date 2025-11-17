"Nolan - devenir éleveur en Bretagne, la génération d'après" un portrait inédit à voir sur France 3 lundi 17 novembre 2025

Alors que la France voit disparaître chaque année des milliers d’exploitations agricoles, Nolan, 19 ans, choisit d’emprunter le chemin inverse.
À Plounérin, dans les Côtes-d’Armor, ce jeune Breton métis débute sa première année comme éleveur laitier.
En reprenant la ferme de sa grand-mère “Mio”, femme forte et pionnière, il cherche à tracer sa propre voie : comment vivre du lait sans sacrifier sa vie à ce métier si exigeant ?
À travers le regard de Nolan, c'est une jeunesse rurale souvent invisible qui s’exprime, entre héritage, doutes, et désir de renouveau.