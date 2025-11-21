recherche
Le documentaire "Serge Lama, la vie à la folie" à revoir sur France 3 vendredi 21 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 21 novembre 2025 85
Le documentaire "Serge Lama, la vie à la folie" à revoir sur France 3 vendredi 21 novembre 2025

Vendredi 21 novembre 2025 à 23:25, après la diffusion du prime "Serge Lama, le dernier rappel", France 3 vous proposera de revoir le documentaire « Serge Lama, la vie à la folie » réalisé par Mireille Dumas.

Serge Lama n'est pas simplement une voix et une personnalité hors norme. Il est avant tout l'auteur d'immenses succès populaires pendant plus de 60 ans : « Je suis malade », « Femme, femme, femme » ou bien encore « Les ballons rouges »… ont traversé les modes.

Avec ce documentaire à la fois réjouissant et bouleversant qui nous fait voyager dans sa vie à travers ses plus belles chansons, Serge Lama se livre comme il ne l'a jamais fait à Mireille Dumas, entre rire et émotion. « A mon âge on peut tout dire » confirme-t-il. Et c'est vrai que l'artiste revient sur les moments importants de sa vie avec une franchise rare.

Sans aucun tabou, il parle de l'amour, des femmes qu'il a chantées tout au long de sa carrière, de sa mère possessive et tyrannique « elle a osé me dire que si j'avais eu du succès avec « Les ballons rouges » c'était un peu grâce à elle… je suis resté sans voix…». Il parle également de son père, chanteur d'opérette devenu marchand de bière par nécessité, et qu'il voudra venger à tout prix en brillant sur la scène de l'Olympia. « Il ne s'est pas passé un seul soir depuis mon enfance sans que j'imagine entrer sur cette scène de l'Olympia pour y chanter… ».

Il raconte la douleur d'avoir perdu son premier amour lors de ce terrible accident qui a également coûté la vie au frère d'Enrico Macias et lui a laissé des séquelles physiques et mentales ineffaçables. Un traumatisme qui, paradoxalement, le fait avancer et le conduit à écrire certaines de ses chansons inoubliables, comme « D'aventure en aventure » : « Avant j'étais cadenassé. L'accident m'a ouvert l'âme ». Depuis il a écrit et chanté « Je t'aime à la folie la vie ».

Sa vie depuis son enfance est un roman à rebondissements avec des drames qu'il a toujours su dépasser grâce à ce tempérament fort qui lui fait aimer « la vie à la folie » : « Je ne m'aimais pas et on ne m'aimait pas. Tous mes copains avaient des flirts sauf moi. On ne peut pas oublier ça. Ce sont des choses qui vous restent à vie ».

Dernière modification le vendredi, 21 novembre 2025 09:23
