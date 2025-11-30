"Notre Histoire de France" : résumé des épisodes 5 & 6 diffusés sur France 2 mardi 2 décembre 2025

Mardi 2 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la seconde saison de la série documentaire "Notre Histoire de France" racontée par Sonia Rolland.

Du règne des rois emblématiques comme Louis XIII puis Louis XIV aux fastes et tragédies de l'Empire, Notre Histoire de France explore deux siècles de bouleversements qui ont façonné l'âme de la France moderne. À travers les destins de figures légendaires comme le Roi-Soleil, Marie-Antoinette ou Richelieu, la série plonge au cœur d'une nation en quête d'identité. Du siècle des Lumières à la tempête de la Révolution, qui mènera à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des aspirations républicaines aux conquêtes de Napoléon, c'est toute la société française qui vacille entre liberté et autorité, violence et progrès. Un voyage épique où l'idéal et la révolte redéfinissent les frontières de l'histoire, et où chaque bataille, chaque victoire, ouvrent la voie à un nouvel ordre.

Cette saison sera portée par une narratrice exceptionnelle, la comédienne et réalisatrice Sonia Rolland. Une figure emblématique, très appréciée du grand public. En tant que guide bienveillante, elle invite les téléspectateurs à un voyage immersif à travers les époques. Elle incarne un rôle inattendu, celui d'une voyageuse du temps. À travers des scènes clés de notre histoire, elle traverse les décors et les époques, se fondant dans le passé tout en portant un regard nouveau, intime et profondément humain sur l'histoire de France.

Épisode 5 • Bonaparte et Joséphine, un couple impérial

Dans une France en quête de stabilité après les tumultes révolutionnaires, un jeune général corse au génie militaire émerge : Napoléon Bonaparte. Stratège audacieux et visionnaire, il gravit les échelons du pouvoir à une vitesse fulgurante, remportant des victoires éclatantes, qui font de lui un héros national. Mais derrière le chef de guerre se dessine une histoire d’amour aussi passionnée que complexe avec Joséphine de Beauharnais. Leur union, marquée par des doutes, des intrigues et une volonté commune de grandeur, devient le socle d'une ascension politique inédite.

Épisode 4 • Napoléon Ier, la chute de l'Empereur

Après sa victoire à Austerlitz, l’empereur Napoléon Ier enchaîne les triomphes militaires et assoit sa domination sur l'Europe. Mais derrière l'éclat des victoires, son ambition insatiable commence à le consumer. Et c'est désormais seul, séparé de Joséphine, qu'il doit affronter son destin. Les campagnes deviennent de plus en plus risquées, creusant les fractures d’un Empire fragile.