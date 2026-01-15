"Le Colisée : Les arènes du pouvoir" sur Arte samedi 17 janvier 2026

Samedi 17 janvier 2026 à 20:55, Arte diffusera "Le Colisée : Les arènes du pouvoir", un documentaire inédit qui révèle les secrets de l'édifice et le rôle qu’il joua pendant plus de quatre siècles.

Considéré comme un chef-d’œuvre d’architecture, le Colisée a symbolisé pendant plus de quatre cents ans la puissance de l’Empire romain. Édifié pour impressionner, mais aussi pour divertir, éduquer et contrôler les foules jusqu’à des territoires lointains, il a été le cadre de spectaculaires jeux du cirque.

Grâce à un accès unique aux fouilles et aux archéologues qui les supervisent, ce documentaire dévoile les secrets de sa construction et la fonction politique qu’eurent les spectacles sanglants qui s’y tenaient.

Suivant également sur le terrain des archéologues engagés dans des campagnes de fouilles, notamment sur les sites antiques d’El Jem et de Carthage en Tunisie, mais aussi de Carnuntum, en Autriche, ce documentaire en deux parties lève aussi le voile sur le vaste réseau d’arènes similaires à celle du Colisée, qui ont accompagné l’essor de l’Empire romain jusqu’à son déclin, puis sa chute, au Ve siècle de notre ère.

Quant à l’analyse médico-légale des restes d’une soixantaine de gladiateurs, les premiers à avoir été retrouvés dans une fosse commune d’un cimetière d’Éphèse, elle nous en apprend un peu plus sur la manière dont ces derniers bénéficièrent tout au long de leur vie de soins médicaux d’excellence.

20:55 Partie 1 L’âge d’or de l’Empire

À Rome, vers l’an 72 de notre ère, l’empereur Vespasien lance à deux pas du forum la construction d’un grand amphithéâtre. Il meurt avant l’achèvement des travaux, et c’est son fils, l’empereur Titus, qui inaugure l'édifice en l’an 80.

Les premiers jeux du cirque s’y déroulent alors devant 50 000 spectateurs et durent cent jours. Au programme : des affrontements avec des bêtes sauvages, amenées d’Afrique, des exécutions de condamnés et, clou du spectacle, des combats de gladiateurs : "Ces jeux sont un microcosme qui reflète l’ordre du monde : c’est Rome qui commande", rappelle l’archéologue Darius Arya.

Quand le Colisée est édifié, l’empereur est à la tête d’un vaste territoire qui s’étend de l’Afrique du Nord à l’Allemagne et de la Grande-Bretagne à la Syrie actuelle, soit plus de 40 millions d’habitants sur 5 millions de kilomètres carrés.

Aujourd’hui, l’édifice a perdu de sa superbe. À l’intérieur, le sol de l’arène ovoïde a disparu, et seuls subsistent les vestiges des gradins et des loges, ainsi que la façade nord, la partie sud ayant été détruite par un tremblement de terre au XIVe siècle.

Sous la direction de Federica Rinaldi, archéologue en chef du Colisée, des fouilles sont en cours pour découvrir de nouveaux pans de son histoire, mais aussi le rôle que ce monument emblématique joua dans tout l’Empire : celui d’outil de propagande et de diffusion du mode de vie romain.

21:45 Partie 2 Grandeur et décadence

À la fin du Ier siècle de notre ère, Rome connaît son apogée. Au summum de sa prospérité, l’Empire consacre de grandes richesses au Colisée. Alors qu’il étend sa domination, plus de 200 arènes similaires, bien que de taille plus modeste, vont sortir de terre pour faire rayonner la civilisation romaine dans les territoires conquis. Dans un monde trop vaste pour être gouverné par la seule force militaire, les gladiateurs y exaltent la suprématie de Rome sur les peuples vaincus.

Au milieu du IIIe siècle, des hordes germaniques commencent à déferler sur la péninsule italienne et l'on érige des remparts autour de la Ville éternelle. Les crises se succèdent : l’époque glorieuse du Haut-Empire des empereurs Trajan, Hadrien et Marc-Aurèle commence à s’effacer. Alors que les gladiateurs passent du statut d'esclaves à celui de combattants libres acclamés par le public, leurs combats deviennent trop coûteux pour être maintenus. Les amphithéâtres, qui servaient autrefois à exalter l'unité de Rome, se changent en lieux de supplice pour celles et ceux que l’Empire décrète ses ennemis mortels – principalement des chrétiens, dont les persécutions contribuent au contraire à l’essor de la religion.

Autrefois symbole de la puissance impériale, le Colisée devient peu à peu le théâtre de son déclin…