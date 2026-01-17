"Alain Duhamel, la retraite moi jamais !" sur France 5 dimanche 18 janvier 2026

Dimanche 18 janvier 2026 à 23:00, à travers le documentaire "Alain Duhamel, la retraite moi jamais !", France 5 propose le portrait d’un éternel passionné de cette Ve République dont il redoute désormais le crépuscule.

1965. Le visage d’Alain Duhamel apparaît pour la première fois sur le petit écran noir et blanc de la télévision française. Il a alors 25 ans. Le président de la République s’appelle de Gaulle, le Premier ministre Pompidou et le monde vit encore sous la menace de la guerre froide.

Soixante ans plus tard, Alain Duhamel est toujours là, infatigable observateur d’une société française en mutation permanente. Comment expliquer cette longévité unique ? Pourquoi ses analyses font-elles toujours mouche ? Où trouve-t-il encore aujourd’hui l’énergie pour courir les plateaux ?

Avec l’aide de quelques-unes des plus grandes figures politiques actuelles, Alain Duhamel remonte le fil de sa carrière avec la vivacité d’un jeune homme, sans jamais céder à la langue de bois.

Portrait d’un éternel passionné de cette Ve République dont il redoute désormais le crépuscule.

Un documentaire inédit réalisé par Fabrice Pierrot et Pascal Drapier.