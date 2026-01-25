recherche
"On va déguster : la vanille, l’or noir des saveurs" sur France 5 mardi 27 janvier 2026

Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 25 janvier 2026
Mardi 27 janvier 2026 à 21:05, France 5 fera voyager vos papilles avec la diffusion du documentaire "On va déguster : la vanille, l’or noir des saveurs" réalisé par Céline Desteve.

Raconté par la voix malicieuse de François-Régis Gaudry, journaliste culinaire et critique gastronomique, ce documentaire propose une plongée sensorielle et joyeusement instructive au cœur de l’or noir des saveurs : la vanille. Star planétaire des desserts, parfum d’enfance et épice mystérieuse, cette petite gousse noire, fruit d’une orchidée grimpante, se dévoile dans toute sa richesse et sa complexité.

En Colombie, Paul Galand, jeune sourceur passionné, traque les gousses de vanille au cœur de la jungle, à la recherche de variétés rares et inconnues, dont les arômes surprenants sublimeront les desserts des grands chefs.

Maxence Barbot, l’un des grands espoirs de la pâtisserie française, est à la recherche d'une vanille d’exception pour sa nouvelle création : une île flottante sur laquelle tout le monde rêve de s’échouer !

À La Réunion, Bertrand Côme, producteur de vanille, perpétue un savoir-faire rare et précieux. Chaque fleur est fécondée à la main, selon un procédé inventé au XIXᵉ siècle par Edmond Albius, un jeune esclave réunionnais de 12 ans. Les fleurs donnent des gousses qui traversent un long processus de maturation, indispensable pour libérer les notes de chocolat et de caramel si caractéristiques de la vanille Bourbon.

À l’heure où près de 90 % de la vanille consommée dans le monde sort d’un laboratoire, pour une simple histoire de coût, le film interroge aussi nos réflexes gustatifs et lève le voile sur la science des arômes.

Gabriel Lepousez, chercheur en neurosciences et spécialiste de la perception sensorielle à l’Institut Pasteur, nous apprend à rééduquer notre cerveau pour déceler les arômes subtils de la vanille naturelle, bien plus riches et complexes que ceux de la vanille de synthèse.

Un film salivant et instructif, à la croisée du voyage, de la science et de la gastronomie. Il nous rappelle que derrière ce parfum familier se cache l’une des épices les plus fascinantes de notre temps. À déguster sans modération.

