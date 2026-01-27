recherche
"Les reines de la route" saison 6, nouvel épisode sur 6ter jeudi 29 janvier 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 27 janvier 2026
Jeudi 29 janvier 2026 à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir le quatrième épisode de la 6ème saison de la série documentaire "Les reines de la route". Une nouvelle saison qui se distingue par un changement de décor radical et l'arrivée de nouvelles conductrices.

Chaque année, cette immersion au cœur du quotidien des conductrices poids lourds passionne les téléspectateurs. Mais cette fois, au volant de leurs camions, de nouvelles Reines vont affronter non seulement les routes et leurs usagers mais aussi des paysages hivernaux spectaculaires et dangereux !

Une saison rude où la vigilance doit être constante. Routes enneigées, verglas, dérapages imprévisibles, visibilité réduite lorsque le brouillard tombe : la météo multiplie les dangers par 10. Mais pour affronter de telles conditions extrêmes, huit nouvelles Reines retroussent leurs manches et ont le sang chaud. Elles prennent de l’altitude, franchissent les cols, encaissent le froid mordant et les pentes redoutables. L’hiver ne les effraie pas.

Cette édition réserve son lot de surprises, de nouveaux talents et de fortes personnalités prêtes à s’imposer sur des terrains exigeants.

Résumé des épisodes

Le troisième épisode de cette nouvelle saison sera diffusé jeudi 22 janvier 2026.

21:10 Épisode 4

Marie emprunte des routes enneigées excentrées. Elle charge de nouveaux arbres et prend du retard.

Valentine navigue sur des routes étroites fréquentées par des vacanciers.

Cindy fait réparer son camion en préservant ses pommes de terre du gel. Elle retrouve son mari avant de dormir dans son véhicule.

Un voyant rouge s'allume dans le camion de Clothilde.

Edwige effectue des manœuvres complexes, réservées aux conducteurs aguerris, pour charger sa benne.

Mylène affronte un problème d'adhérence sur un chantier.

Clémence s'arrête pour la nuit avant de voyager en Belgique.

Extrait vidéo

"J'ai un défaut moteur." Marie a un défaut moteur en pleine route de montagne...

"Je suis plus vigilante du côté italien" Clotilde doit être plus vigilante du côté italien à cause de la conduite de certains usagers.

"Je suis vraiment dans le vide" Valentine manœuvre sur une route extrêmement dangereuse...

Marie manque de percuter un chien sur la route...

Suivez nous...